Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3: Sensul spre București e blocat. Traficul e deviat pe DN1, unde sunt deja ambuteiaje

3 minute de citit Publicat la 16:25 03 Mai 2026 Modificat la 17:20 03 Mai 2026

Accident cu șapte mașini implicate, pe Autostrada A3, lângă Râfov, pe sensul spre București, 3 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Traficul rutier a fost complet oprit pe Autostrada A3, în urmă cu puțin timp, la kilometrul 48, pe sensul de mers către București, în apropierea localității Râfov din Prahova, după un accident în care au fost implicate șase autoturisme. Informațiile inițiale precizau implicarea a șapte mașini în carambol.

UPDATE 17:15 Traficul a fost reluat pe ambele benzi de circulație, în zona producerii evenimentului.

Din cercetările preliminare efectuate de polițiști, a rezultat că în evenimentul rutier au fost implicate 6 autovehicule, care circulau pe aceeași direcție de mers.

În urma evenimentului, o persoană de 54 de ani a necesitat evaluare medicală de specialitate și a fost transportată la unitatea medicală.

Toți conducătorii auto, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

UPDATE 16:30 Traficul rutier a fost reluat pe banda de urgență, fiind dirijat de polițiști.

Știrea inițială: Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma coliziunii o persoană a fost rănită și are nevoie de îngrijiri medicale.

Din cauza impactului, circulația a fost oprită pe tronsonul afectat, iar autoritățile au decis devierea traficului de pe Autostrada A3 și Autostrada A7 către DN1. Măsura vine în contextul unui flux deja ridicat de vehicule pe această rută.

Polițiștii au estimat că circulația pe Autostrada A3 va fi reluată după ora 16:30, în funcție de finalizarea intervenției la fața locului și degajarea carosabilului.

DN1 era deja aglomerat, de câteva ore, în special pe sensul dinspre Brașov către Capitală, unde valorile de trafic au crescut semnificativ pe fondul întoarcerii turiștilor din minivacanța de 1 Mai.

Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să ia în calcul rute alternative, având în vedere valorile ridicate de trafic de pe DN1.

Trafic aglomerat pe Valea Prahovei după minivacanţa de 1 Mai

Poliţiştii rutieri acţionează pentru siguranţa circulaţiei şi gestionarea eficientă a valorilor de trafic, în condiţiile în care duminică după-amiaza, pe Drumul Naţional 1 (E60), în judeţul Prahova, sunt înregistrate valori ridicate de trafic rutier, în contextul încheierii minivacanţei de 1 Mai.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova acţionează pe principalele artere de circulaţie, în vederea monitorizării şi fluidizării traficului rutier, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă al participanţilor la trafic.

În zona staţiunilor Azuga şi Buşteni, se înregistrează valori de trafic ridicate pe sensul de deplasare către Bucureşti, începând de la limita cu judeţul Braşov, potrivit IPJ Prahova.

De asemenea, în oraşul Comarnic, traficul rutier se desfăşoară cu intensitate crescută pe acelaşi sens de mers.

Totodată, pe Centura de Vest a municipiului Ploieşti, sunt înregistrate valori sporite de trafic în zona intersecţiei cu Drumul Judeţean 129G (Strejnicu).

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi în teren, desfăşurând activităţi de dirijare şi control al traficului, în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere şi al menţinerii unui climat de siguranţă rutieră. Ei recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri, să adopte o conduită preventivă la volan, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite efectuarea unor manevre riscante.