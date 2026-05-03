Circulaţie îngreunată pe DN 1 între Braşov şi Capitală: Bucureștenii se întorc din minivacanța de 1 Mai. Rute alternative recomandate

1 minut de citit Publicat la 13:54 03 Mai 2026 Modificat la 13:54 03 Mai 2026

Coloană de mașini pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul spre București, 3 mai 2026. Sursa foto: Poliția Brașov via Facebook

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe DN 1, pe sensul de mers Braşov - Bucureşti, începând din staţiunea Predeal, din cauza valorilor ridicate de trafic, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal - la intersecţia DN 1 cu DN73A - şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

Autorităţile recomandă şoferilor să utilizeze rute alternative pentru reducerea timpilor de aşteptare, respectiv DN 1A (Braşov - Săcele - Cheia - Ploieşti), DN 73 (Bran - Câmpulung - Piteşti) sau DN 71 (Sinaia - Târgovişte - Bucureşti).

De asemenea, poliţia le solicită conducătorilor auto să evite depăşirile riscante, să manifeste prudenţă în trafic, să păstreze distanţa de siguranţă şi să respecte indicaţiile agenţilor aflaţi în teren, pentru prevenirea incidentelor.

Pentru informaţii actualizate privind starea traficului, şoferii sunt sfătuiţi să consulte datele furnizate de Centrul INFOTRAFIC al Poliţiei Române, pentru date cu privire la zonele aglomerate şi căile de acces alternative.

Ultima zi de minivacanță: MAI recomandă prudență sporită în trafic

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția șoferilor că ultima zi a minivacanței presupune un trafic intens pe principalele drumuri din țară și face apel la responsabilitate și prudență la volan.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp traseul și să ia în considerare rute alternative, pentru a evita aglomerația. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să mențină o conduită preventivă în trafic.

MAI reamintește importanța respectării regulilor de circulație și a indicațiilor polițiștilor rutieri aflați în teren pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

Totodată, autoritățile transmit un avertisment ferm împotriva conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, subliniind că astfel de comportamente pun în pericol viețile tuturor participanților la trafic.

„Suntem la datorie pentru siguranța tuturor”, transmit reprezentanții MAI, urând șoferilor „drum bun” și o călătorie în siguranță spre casă.