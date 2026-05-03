Dronă căzută pe câmp, în România, la 25 km de graniţa cu Ucraina. Un localnic din Şerbăuţi, judeţul Suceava, a dat alarma

2 minute de citit Publicat la 13:31 03 Mai 2026 Modificat la 14:35 03 Mai 2026

Sursa foto: IPJ Suceava

Încă o dronă a căzut pe teritoriul României, de această dată în judeţul Suceava, la 20-25 km de graniţa cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost găsit pe câmp de un localnic din Şerbăuţi. Omul a sunat la 112, iar autorităţile au demarat o anchetă.

Autorităţile au delimitat zona

UPDATE 14.30: În cursul acestei zile, in jurul orei 12:15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, jud. Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui apart de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip drona.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la cca. 20 km de granița cu Republica Ucraina.

S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes.

Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice, a transmis IPJ Suceava.



Ştirea iniţială

Această dronă ar fi fost găsită duminică, la prânz, de către un localnic din acea zonă. Satul Şerbăuţi se află la aproximativ 20-25 km de frontiera cu Ucraina. În momentul în care a văzut drona, omul a sunat la 112. Echipajele de Poliţie s-au îndreptat spre locul indicat pentru a identifica acea dronă, dacă este vorba despre o dronă militară.

Din primele informaţii, nu ar exista încărcătura explozivă în aparatul de zbor. Reprezentanţii MApN şi SRI aşteaptă acum date suplimentare din partea poliţiştilor, pentru a şti dacă este nevoie să se deplaseze la faţa locului, ca să preia drona.

Dronă căzută pe o casă, în Galaţi, sâmbăta trecută

Sâmbăta trecută a fost alertă maximă în Galaţi, după ce mai multe fragmente dintr-o dronă cu explozibil au căzut peste o gospodărie. Armata a ridicat două aernoave de la sol.

Jandarmieria şi Poliţia au primit ordin să înceapă evacuările localnicilor de urgenţă. Zona a fost securizată de militari. Drona rusească a fost detonată tot sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe drumul naţional DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.