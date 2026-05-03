Şoferiţă de 29 de ani, prinsă în Constanţa cu o alcoolemie uriaşă. "Alcoolul este 'combustibilul' ideal pentru un drum de sute de km"

1 minut de citit Publicat la 14:53 03 Mai 2026 Modificat la 14:53 03 Mai 2026

Poliţiştii de pe litoral au transmis, duminică, faptul că, în urma unei razii, au depistat, pe bulevardul Mamaia Nord din Constanţa, o şoferiţă de 29 de ani care conducea într-o stare avansată de ebrietate, cu o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. "Este fascinant cum, la o asemenea concentrație de alcool, drumul spre Olt pare doar o scurtă plimbare, însă realitatea se oprește brusc în dreptul aparatului etilotest", au afirmat agenţii de la Rutieră.

"Uneori, dorul de casă apare în cele mai nepotrivite momente, cum ar fi la ora două dimineața, imediat după ce ai decis că o vacanță reușită pe litoral se măsoară în pahare golite și nu în amintiri frumoase.

O tânără de 29 de ani, din județul Olt, a considerat că experiența celor 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat este „combustibilul” ideal pentru un drum de câteva sute de kilometri până acasă. Planul era simplu: check-out de la cazare, motorul pornit și direcția spre casă.

Din fericire pentru ea și, mai ales, pentru ceilalți participanți la trafic, planul s-a intersectat pe bulevardul Mamaia Nord cu semnalul luminos al colegilor noștri de la Poliția orașului Năvodari.

Este fascinant cum, la o asemenea concentrație de alcool, drumul spre Olt pare doar o scurtă plimbare, însă realitatea se oprește brusc în dreptul aparatului etilotest", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Dosar penal pentru şoferiţă

"În timp ce controalele noastre se intensifică, numărul celor care aleg să testeze vigilența legii este în scădere, dar se pare că există mereu cineva gata să „bată recordul” nopții. Finalul călătoriei nu a fost cel dorit, ci s-a lăsat cu un dosar penal.

Cât despre dorința de a conduce până în județul Olt, aceasta va rămâne, pentru o perioadă considerabilă de timp, doar la stadiul de intenție, având în vedere că dreptul de a mai urca la volan a fost suspendat imediat.

Conduceți prudent și amintiți-vă că nicio destinație nu este atât de urgentă încât să justifice punerea în pericol a vieții", au mai comunicat poliţiştii.