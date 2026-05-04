Surse: Trei echipe din PNL negociază de la om la om cu parlamentarii AUR și din alte partide, ca să nu voteze moțiunea. Foto: Profimedia Images

PNL a declanșat un adevărat tur de forță în Parlament în încercarea de a salva Guvernul, chiar înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse politice, liberalii au mobilizat trei echipe de negociere care au discutat cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu unii care au semnat moțiunea pentru a-i convinge să nu mai voteze pentru demiterea Executivului.

Partidul Național Liberal duce negocieri om la om cu cei din celelalte formațiuni politice care ar putea să voteze marți această moțiune de cenzură, despre care social-democrații și cei de la AUR spun că are șanse reale să treacă.

De cealaltă parte, liberalii au tot negociat încă de săptămâna trecută. Spun surse politice că, săptămâna trecută, secretarul general al PNL Dan Motreanu nu a mai fost la sesiunea de la Strasburg la Parlamentul European, ci a stat în București pentru a negocia cu parlamentari din celelalte formațiuni politice să nu voteze această moțiune de cenzură.

Au fost trei echipe de negociere, spun surse politice din interiorul PNL, care au discutat cu ceilalți parlamentari care ar putea să voteze această moțiune de cenzură.

Este, așadar, o tensiune destul de mare în interiorul Partidului Național Liberal. După această moțiune de cenzură, ar urma ca liberalii să aibă și o ședință în care să stabilească pașii ce vor fi de urmat în perioada următoare, în funcție de ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură, dacă ea trece sau nu.

Sunt mai multe scenarii gândite în acest moment de liberali, iar Ilie Bolojan ar putea să discute luni cu cei din PNL pentru a se asigura că mâine nu va lipsi nimeni de la votul moțiunii.

Ziua de marți va fi decisivă pentru soarta liderilor celor mai importante partide din România: Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, și semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului. Pentru a fi adoptată iar guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea are și o miză politică uriașă pentru viitorul liderilor PSD și PNL.

Dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan este demis și nu mai poate fi propus premier. Dacă moțiunea este respinsă la vot, Sorin Grindeanu va fi cel care va deconta eșecul moțiunii, apropierea de AUR și rămânerea lui Bolojan la Palatul Victoria precum și trecerea PSD în Opoziție cu riscul decuplării partidului de la resursele finaciare asigurate de prezența într-un guvern.

Deși la o primă vedere numărul de semnături de pe moțiunea de cenzură pare unul suficient pentru ca aceasta să treacă fără emoții, diferența de 22 de voturi este una fragilă în cazul unui vot unde pot apărea surprize. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, Grupul PACE, POT și parlamentari independenți și neafiliați.

Duminică seara, la Antena 3 CNN, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că mai sunt necesare „5-10 voturi” ca moțiunea să nu treacă și premierul Bolojan să fie salvat.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări”, a spus Ciucu.