Lider PNL: Dacă alianţa PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci să îşi asume guvernarea

1 minut de citit Publicat la 12:45 27 Apr 2026 Modificat la 12:45 27 Apr 2026

Secretarul general al PNL spune că, dacă PSD și AUR au majoritatea, este firesc să își asume responsabilitatea guvernării.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat, luni, la decizia PSD, de a iniția și depune o moțiune de cenzură împreună cu AUR, pentru a demite Guvernul Bolojan.

"Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Sorin Grindeanu", a scris Motreanu pe Facebook, cu referire la angajamentele publice repetate ale liderului PSD, de a nu face alianță cu formațiunea condusă de George Simion.

Secretarul general al PNL: Dacă PSD și AUR au suficiente voturi, să își asume răspunderea guvernării

"PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu.

În același timp, Ilie Bolojan a respectat programul de guvernare care a fost votat inclusiv de PSD în Parlament.

PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului .

Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării."

George Simion: PSD și AUR au o majoritate parlamentară

Perspectiva unei guvernări PSD - AUR este confirmată și de George Simion.

Liderul AUR a declarat, luni, că PSD și AUR au o majoritate parlamentară și că președintele Nicușor Dan încalcă Constituția atunci când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR.

"Decizia AUR e de a da jos guvernul Bolojan. Când vom avea 233 semnături, moțiunea va fi depusă. Dacă totul merge conform planului stabilit, în data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan.

Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate să asigure alegeri corecte.

PSD și AUR au o majoritate parlamentară. Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR", a spus Simion.

Anterior, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neacșu, au susținut o conferință de presă comună, în care au anunțat că inițiază și susțin o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Bolojan.