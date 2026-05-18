Profesorul Dan Voiculescu: Avem nevoie urgentă de un guvern stabil. Haosul politic afectează destinele a milioane de români

1 minut de citit Publicat la 14:58 18 Mai 2026 Modificat la 14:58 18 Mai 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra nevoii ca România să aibă un guvern stabil cât mai repede posibil. „Haosul politic afectează concret destinele a milioane de români”, scrie acesta pe blogul său.

„Detașat de mize politice partizane, constat, la fel ca întreaga natiune, că România are nevoie urgentă de un guvern stabil.

În lipsa unui Executiv legitim, cu prerogative depline, fragilitățile economice și sociale se adâncesc periculos. Categoriile vulnerabile — pensionari, familii cu venituri mici, oameni aflați în pragul sărăciei — au ajuns deja la limită.

Fiecare zi de incertitudine, blocaj administrativ sau conflict politic amplifică presiunea asupra celor care depind de servicii publice funcționale, de locuri de muncă stabile și de măsuri economice responsabile.

Haosul politic nu este abstract: afectează concret destinele a milioane de români.

În același timp, instabilitatea înseamnă oportunități ratate. Investiții importante sunt amânate sau redirecționate, fonduri europene riscă să fie pierdute, iar proiectele de infrastructură și modernizare încetinesc exact când România are nevoie de accelerare și competitivitate.

Mai grav, un stat perceput ca instabil își vulnerabilizează poziția internațională. Credibilitatea României în cadrul Uniunii Europene și al NATO depinde de capacitatea de a avea instituții funcționale și o voce predictibilă.

Slăbirea acestui statut poate avea efecte dramatice asupra securității, influenței și perspectivelor de dezvoltare ale țării”, scrie profesorul Dan Voiculescu.