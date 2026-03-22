Profesorul Dan Voiculescu: Pentru cetățeanul sufocat de grija zilei de mâine, scandalurile politice înseamnă sfidare și dezinteres

1 minut de citit Publicat la 12:17 22 Mar 2026 Modificat la 12:17 22 Mar 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

"Recent încheiatele dezbateri asupra bugetului de stat au demonstrat, încă o dată, prăpastia dintre clasa politică și națiune", a remarcat profesorul Dan Voiculescu, pe blogul său, într-un editorial cu titlul: "Prăpastia dintre politică și națiune".

"Recent încheiatele dezbateri asupra bugetului de stat au demonstrat, încă o dată, prăpastia dintre clasa politică și națiune!

În toată această perioadă, au fost prezentate foarte puține argumente economice, sociale și financiare temeinice! În schimb, am avut o avalanșă de invective, atacuri la persoană și răfuieli politice!

Pentru cetățeanul sufocat de grija zilei de mâine (prețuri și taxe care cresc galopant, rate la bănci mărite de la o lună la alta) scandalurile politice înseamnă sfidare și dezinteres.

Am observat cum reprezentanți ai multor formațiuni parlamentare își anunță victorii asupra adversarilor. Sunt rupți de realitate.

Presupusele victorii din bula politică sunt eșecuri în lumea reală!

Nesfârșita gâlceavă politică afectează grav încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și creează teren fertil pentru mișcările populiste.

Continuând în acest mod, la următoarele alegeri, clasa politică va culege ce a semănat: ură, dispreț, dezinteres", a notat profesorul Dan Voiculescu.

Acesta a propus şi soluţii pentru a preveni "un asemenea deznodământ nociv".

"Cum putem preveni un asemenea deznodământ nociv? Cum putem garanta viitorul democratic, european și prosper al copiilor și nepoților noștri?

Acționând cu responsabilitate politică și administrativă autentică.

Servind interesul național cu demnitate, onoare și curaj, mai presus de orice culoare politică și obiective partizane. Străduindu-ne să generăm reconciliere națională, nu dezbinare totală!

Mai pot fi atinse astfel de obiective în România anului 2026?

Câți dintre noi pot răspunde afirmativ la această întrebare?", a scris profesorul Dan Voiculescu.