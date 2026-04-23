Fake news demontat: Biblia NU spune „crede și nu cerceta” – mesajul care schimbă o prejudecată veche de secole

Un mit repetat de generații întregi este pus sub semnul întrebării de profesorul Dan Voiculescu, care arată că celebra expresie „crede și nu cerceta” nu apare nicăieri în Noul Testament.

Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul subliniază că, dimpotrivă, textul biblic încurajează explicit verificarea și căutarea adevărului. El oferă exemple concrete: credincioșii din Berea sunt lăudați pentru că „cercetau Scripturile în fiecare zi”, iar în Epistola către Tesaloniceni apare îndemnul clar „cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun”.

Mesajul central este unul puternic: credința autentică nu înseamnă renunțarea la gândire, ci o căutare sinceră, bazată pe înțelegere și discernământ. Profesorul atrage atenția că această perspectivă apropie, mai mult decât s-ar crede, spiritul biblic de abordarea agnostică, construită pe cercetare, dovezi și verificare. Concluzia este directă: una dintre cele mai răspândite idei despre creștinism nu doar că este falsă, dar contrazice chiar esența mesajului biblic.