De ce traderii de bitcoin sunt obsedați, dintr-odată, de o criptomonedă aproape uitată

2 minute de citit Publicat la 14:29 18 Mai 2026 Modificat la 14:52 18 Mai 2026

ZEC, token lansat în 2016 pe baza protocolului blockchain Zcash, a crescut cu 50% într-o singură lună. Foto: Profimedia Images

ZEC, token lansat în 2016 pe baza protocolului blockchain Zcash, a crescut cu 50% într-o singură lună, în timp ce bitcoin continuă să se miște greu și nu reușește să iasă din perioada de stagnare. În același interval, cea mai mare criptomonedă din lume a avansat cu aproximativ 6%, scrie Business Insider.

În afara unor investitori cunoscuți din primii ani ai pieței crypto, Zcash a rămas mult timp aproape necunoscut. Moneda digitală era apreciată mai ales pentru accentul pus pe confidențialitate, însă ani la rând a atras puțină atenție. Situația s-a schimbat brusc spre finalul lui 2025, când prețul a început să crească accelerat.

„Oamenii sunt interesați de Zcash pentru că reprezintă una dintre puținele rețele crypto importante construite în jurul confidențialității financiare ca funcție principală, nu ca element secundar”, a declarat Daniel Reis Faria, CEO-ul companiei de administrare de active Zerostack, specializată în inteligență artificială.

Potrivit acestuia, pe măsură ce supravegherea financiară și monitorizarea tranzacțiilor cresc atât în sistemul bancar clasic, cât și în blockchain, tot mai mulți investitori caută active care oferă mai multă discreție și protecție a datelor.

Reis Faria spune că Zcash nu atrage doar traderii de criptomonede, ci și instituțiile financiare, tocmai pentru că ascunde detaliile tranzacțiilor.

„Ceea ce oferă Zcash și bitcoin nu poate oferi este posibilitatea tranzacțiilor protejate. Bitcoin este adesea perceput ca anonim, dar în realitate este foarte transparent și ușor de urmărit”, a explicat el.

Bobby Ong, CEO și cofondator al platformei CoinGecko, leagă explozia interesului pentru Zcash de o postare publicată pe X, pe 1 octombrie, de antreprenorul tech Naval Ravikant. Acesta a scris simplu: „Bitcoin este o asigurare împotriva monedelor clasice. Zcash este o asigurare împotriva bitcoin”.

În ziua acelei postări, Zcash se tranzacționa la 74 de dolari pe monedă. De atunci, prețul a urcat până la peste 600 de dolari pe token.

Ong spune că după mesajul lui Ravikant au urmat și alte evenimente care au alimentat creșterea: investiții importante făcute de Multicoin Capital și Arthur Hayes, lansarea primului ETF spot pe Zcash din SUA și acumularea de ZEC de către compania Cypherpunk Technologies.

Toate acestea au contribuit la revenirea monedelor axate pe confidențialitate în centrul discuțiilor din piața crypto.

Principala idee care stă în spatele acestui nou val de interes este că lumea devine tot mai dependentă de inteligența artificială și de tehnologii extrem de puternice, care ar putea pune în pericol securitatea sistemelor criptografice actuale. În acest context, nevoia de intimitate și protecție a datelor devine tot mai importantă.

În ianuarie, un analist al companiei Jefferies avertiza că dezvoltarea computerelor cuantice ar putea deveni, în viitor, una dintre cele mai mari amenințări pentru bitcoin.

În același timp, un bărbat care nu mai avusese acces la portofelul său crypto timp de 11 ani a susținut săptămâna aceasta că a reușit să își recupereze fondurile folosind Claude, chatbotul dezvoltat de Anthropic, pentru a testa 3,5 trilioane de parole.

Anonimatul și protecția datelor sunt, în acest moment, principalele motive pentru care Zcash atrage din nou atenția investitorilor, iar o criptomonedă care părea aproape uitată a revenit puternic în discuțiile din piață.

Samantha Bohbot, director de creștere la compania de investiții digitale RockawayX, spune că ascensiunea Zcash nu o surprinde.

„Monedele axate pe confidențialitate au devenit mult mai interesante, mai ales odată cu apariția modelelor mari de inteligență artificială. Oamenii oferă acestor sisteme mai multe date personale decât au oferit vreodată oricărei alte tehnologii, iar în timp vor simți nevoia să își protejeze mai bine intimitatea. Banii și utilizarea AI sunt primele domenii unde apare această nevoie”, a explicat ea.