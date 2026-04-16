Avertisment dur al profesorului Dan Voiculescu: România riscă prăbușirea economică dacă nu adoptă urgent un proiect de țară

România se confruntă cu una dintre cele mai grave situații economice din ultimii ani, avertizează profesorul Dan Voiculescu într-o analiză publicată pe blogul său. Potrivit acestuia, semnalele venite din partea instituțiilor internaționale și a marilor actori financiari confirmă intrarea economiei într-o zonă de risc major.

Fondul Monetar Internațional a redus la jumătate prognoza de creștere economică a României, de la 1,4% la 0,7%, în timp ce grupul bancar Erste și-a revizuit de trei ori estimările pentru 2026, coborându-le până aproape de stagnare, la 0,3%. În același timp, inflația rămâne la un nivel alarmant, aproape de 10%, cel mai ridicat din Europa.

Profesorul Dan Voiculescu subliniază că inclusiv Banca Națională a României a fost nevoită să își revizuiască prognozele, după ce anterior estimase o inflație de 3% pentru 2026 – un scenariu considerat acum nerealist.

În analiza sa, acesta descrie o economie aflată în dezechilibru: consumul este în scădere, investițiile sunt amânate, iar statul întârzie plățile către mediul privat. Efectele sunt resimțite deja la nivelul întregii societăți – de la pensionari și studenți, până la antreprenori și profesii liberale.

„România se află într-o stare de gravă vulnerabilitate”, avertizează profesorul, atrăgând atenția că ruptura tot mai adâncă dintre clasa politică și societate poate genera consecințe dramatice.

În timp ce economia dă semne de contracție, scena politică este descrisă ca fiind dominată de calcule electorale și jocuri de culise, departe de problemele reale ale cetățenilor.

Profesorul Dan Voiculescu lansează un apel ferm la responsabilitate și acțiune: fără un proiect de țară coerent, bazat pe soluții economice concrete și susținut de forțele politice responsabile, România riscă nu doar o criză economică profundă, ci și convulsii sociale majore și afectarea sistemului democratic.

Mesajul este unul fără echivoc: fără decizii rapide și asumate, direcția actuală poate împinge România cu decenii înapoi.