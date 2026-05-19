Alin Tișe: Poate că PNL va înțelege că antreprenorii reprezintă cheia pentru viitorul țării

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Antreprenorii români sunt „dreapta productivă” a României și, un „electorat abandonat acum din păcate”, iar PNL trebuie să înțeleagă că oamenii de afaceri din România reprezintă „cheia pentru viitorul țării”, a declarat marți președintele CJ Cluj, liberalul Alin Tișe.

„De câte ori nu ați auzit fraza următoare: «uite și la asta ce mașină sau casă are! Sigur face el ceva furăciune, de unde se îmbogățește… Din muncă cinstită nu putea face asemenea avere. Sigur fură el de undeva!» Oamenii de afaceri din România sunt considerați de către cei mai mulți români ca fiind «afaceriști», în sensul …a ceva dubios. Ce trebuie să se știe este faptul că un om de afaceri adevărat nu face „combinații”, nu trăiește din șmecherii și portițe legale, ci din muncă la vedere și risc asumat. Construiește, investește și angajează. Pe munca lui se sprijină salariile de la stat, pensiile părinților noștri și, deseori, visele copiilor noștri. Pe forța lui se clădește economia, care ne ține pe toți să plutim deasupra apei”, declarat Alin Tișe, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Astfel, „politicienii care nu au simțit niciodată greutatea unor salarii plătite din buzunarul propriu, care nu au trăit nopțile albe dintre un termen de plată și o factură neîncasată, nu pot înțelege bătăile inimii unui antreprenor. Ei doar își imaginează. Nu ar trebui lăsați să conducă astfel de oameni”, a spus Alin Tișe.

„O țară fără afaceri curate și profitabile e o țară cu motorul gripat. Cu cât mediul de afaceri respiră mai bine, cu atât respirația țării devine mai adâncă. Cu cât antreprenorii se ridică, cu atât națiunea se ridică odată cu ei. Ei trebuie respectați, sprijiniți și încurajați. Ei nu cer privilegii. Cer doar să nu fie împiedicați să construiască. Șansa acestei țări există economic atât timp cât ultimul antreprenor va exista. O economie puternică există doar cu oameni care își riscă averea, sănătatea și liniștea pentru a pune pe picioare afaceri reale”, a declarat șeful CJ Cluj.

Alin Tișe a adăugat că „nu există prosperitate acolo unde nu există succes economic și unde incompetența e premiată. Unde nu meritocrația și profesionalismul dictează”.

„Un antreprenor vede oportunitatea acolo unde alții văd doar întuneric. El își construiește scara singur, treaptă cu treaptă, în timp ce alții așteaptă să fie urcați în spate. El nu trăiește din bani publici, ci pune bani în vistieria țării, adică a poporului, a țării. Nu bate la ușa statului pentru salariu, ci pentru a livra plus valoare. Pentru a plăti salariile și pensiile altora.

Și da, profitul nu este un păcat. Profitul este semnul că o afacere respiră, că angajații sunt plătiți, că impozitele sunt achitate și că roata economiei se învârte. A-l discredita și umili pe cel care creează locuri de muncă e ca și cum ai scuipa în fântâna din care bei apă”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.