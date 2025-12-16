STOP abuzurilor! PUSL continuă protestele la Ministerul Mediului și cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrei Diana Buzoianu

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă protestele în fața Ministerului Mediului, cerând demiterea ministrei Diana Buzoianu, după ce moțiunea simplă adoptată în Parlament a confirmat eșecul politic și administrativ în gestionarea crizei apei care a afectat peste o sută de mii de cetățeni din județele Prahova și Dâmbovița.

PUSL solicită insistent premierului Ilie Bolojan să respecte votul Parlamentului și să acționeze fără întârziere, arătând că menținerea ministrului în funcție ar însemna continuarea unor abuzuri administrative și ignorarea unui drept fundamental: accesul la apă potabilă.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a declarat:

„Suntem în stradă și nu renunțăm. STOP abuzurilor împotriva cetățenilor. După moțiunea simplă adoptată în Parlament, premierul Ilie Bolojan are obligația politică să o demită pe Diana Buzoianu. Când sănătatea oamenilor este pusă în pericol, responsabilitatea nu poate fi amânată.”

La rândul său, Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, a subliniat:

„Lipsa de reacție în fața unei asemenea crize este un abuz. Nu renunțăm și nu vom tăcea până când aceste abuzuri nu vor înceta. După votul Parlamentului, demiterea ministrului este un gest de normalitate democratică.”

Reprezentanții PUSL afirmă că protestele vor continua până la încetarea abuzurilor, asumarea răspunderii politice și prezentarea unui plan clar și credibil pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Partidul Umanist Social Liberal transmite că rămâne alături de cetățeni și va continua acțiunile publice până la demiterea ministrului Mediului și restabilirea respectului față de drepturile fundamentale ale oamenilor.