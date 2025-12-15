Respect pentru faptele tăcute: Viorica Dăncilă, premiată cu Ordinul Binelui Discret la Gala ADNR

Fostul premier Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a primit Ordinul Binelui Discret – Insigna de Aur și Diploma de Excelență în cadrul Galei Asociației Naționale a Detectivilor din România (ADNR), un eveniment dedicat adevărului, discreției și responsabilității publice.

Distincția a fost acordată pentru devotamentul față de țară și pentru promovarea dialogului, echilibrului și a valorilor umanității, în spiritul Semper Veritas. În mesajul său, Viorica Dăncilă a subliniat că binele real nu se măsoară în vizibilitate, ci în consecvența faptelor.

Gala ADNR a reunit personalități ale vieții publice și profesioniști ai investigațiilor private, reafirmând importanța eticii și a respectului pentru lege. Printre invitați s-a aflat și fostul președinte Emil Constantinescu, distins cu o Diplomă de Excelență, care a transmis un mesaj despre nevoia de integritate și responsabilitate în spațiul public.

Evenimentul a reconfirmat rolul binelui făcut cu discreție ca fundament al unei societăți democratice mature.