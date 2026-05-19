Risc de pierdere a finanțării europene pentru șantierele din București. Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să se grăbească

Ciprian Ciucu cere lucru în două ture pe șantierele din București pentru a evita pierderea fondurilor europene de miliarde de lei.

Primăria Capitalei a anunțat marți că toate șantierele din București vor fi accelerate, întrucât întârzierile ar putea duce la pierderea finanțărilor europene de miliarde de lei. Astfel, primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu constructorii și le-a cerut să trateze proiectele cu maximă responsabilitate, inclusiv prin extinderea programului de lucru în două ture, până la ora 22:00, în special pe șantierele dedicate modernizării șinelor de tramvai. „Dacă nu sunt gata la timp, pierdem finanțarea europeană”, a precizat Ciucu într-un comunicat.

Bucureștiul a intrat, din această primăvară, într-o amplă etapă de lucrări de infrastructură, cu șantiere deschise simultan pentru modernizarea rețelei de termoficare și a liniilor de tramvai. Autoritățile spun că proiectele sunt urgente și nu mai pot fi amânate, în condițiile în care multe conducte și șine au zeci de ani vechime, iar întârzierile ar putea duce la pierderea finanțărilor europene de miliarde de lei.

"Din această primăvară, în București se lucrează! Sunt șantiere atât de necesare: pentru termoficare, să nu mai stăm fără apă caldă și în frig iarna, pentru infrastructura de tramvai. Liniile sunt vechi de 60 de ani și nu mai sunt sigure. Primăria Capitalei a obținut bani europeni pe care riscăm să-i pierdem, dacă nu fillnalizăm la timp. Spre exemplu, pentru schimbarea conductelor de Termoficare contractele de finanțare au fost semnate în 2020 și 2022, în valoare totală de peste 2 miliarde de lei", s-a precizat în comunicatul transmis în cursul acestei după-amiezi.

"Trebuie să recupereze perioada în care nu au muncit din cauza faptului că nu au fost plătiți. Șantierele la termoficare au început în 2023, iar până în decembrie 2027 trebuie să fie gata cele 25 de tronsoane. La șinele de tramvai au început în 2024, dar nu s-a lucrat în ritm susținut", au mai precizat reprezentanţii instituţiei.

Astfel, primele lucrări de modernizare a 50 km de șină de tramvai au început în februarie 2024. Din lipsa banilor și a blocajelor birocratice, nu au avansat aproape deloc. Abia în primăvara acestui an au fost finalizați primii 5,5 km. Refacerea Podului Calicilor şi extinderea Bulevardului Dimitrie Pompeiu se află pe lista investiţiilor.

În decembrie 2025, a fost semnat contractul de finanțare, prin Programul Regional București – Ilfov. Valoarea este de 7,1 miliarde lei, din care 1,678 miliarde (23%) reprezintă fonduri nerambursabile. Iar edilul a reușit să obțină bani de la Guvern ca să putem acoperi partea neeligibilă.

Finanțarea include: modernizarea a 50 km șină de tramvai, achiziția a 63 de tramvaie și refacerea depourilor Titan și Colentina. Dacă toate acestea nu sunt gata la timp, până în 2029, se pierde finanțarea nerambursabilă.

Primarul general Ciprian Ciucu: „Doar așa avem șanse să le terminăm la timp! Nu aveam alternativa să nu le facem”

„În acest moment vedem mai multe șantiere deschise în oraș, atât la liniile de tramvai, cât și la sistemul de termoficare. Sunt într-atât de întârziate, încât am avut de luat două decizii: să le începem etapizat ca să nu deranjăm traficul, dar să nu ne încadrăm în timp și să ne asumăm pierderea banilor nerambursabili, apoi, să vedem dacă mai reușim să le facem.

Sau să-mi asum înjurăturile din partea șoferilor și să iau decizia corectă, de a le da drumul la toate odată. Pentru că doar așa avem șanse să le terminăm la timp! Nu aveam alternativa să nu le facem, pentru că șinele erau atât de proaste, de uzate, încât efectiv tramvaiele nu mai puteau circula”, explică primarul general.

Din cei 50 km de șină de tramvai, 5,5 km sunt gata, iar 36 sunt acum în lucru pe: Theodor Pallady, Camil Ressu, Calea Călărași, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie; Str. Traian, Bd. Ferdinand; Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bucureștii Noi; Str. Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr; Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Str. Maica Domnului; Bd. Chișinău; Bd. Basarabia; Bd. Expoziției cu str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Dornei și Clăbucet; Bd. Ferdinand 1.

În iulie, intră și restul. În total, sunt 16 loturi, fiecare are termen 12 luni, cu excepția lotului 1, cel mai lung (18 km), cu termen de 24 luni. Peste acestea, se adaugă punctual lucrările Apa Nova, cu termen de un an – un an și jumătate.

4 soluții adoptate

Încă din prima lună de mandat, primarul general Ciprian Ciucu a cerut situația șantierelor și s-a implicat pentru a debloca proiectele începute cu ani în urmă, dar fără o evoluție semnificativă (Prelungirea Ghencea, lucrările de termoficare și la șinele de tramvai).

Deblocarea șantierelor întârziate – „În primul rând, a adus la aceeași masă constructori, reprezentanți ai rețelelor de utilități din subteran, primării de sector. A vrut să vadă unde sunt blocaje și ce soluții sunt. Un singur proiect la o linie tramvai presupune avize, birocrație și coordonare cu Apa Nova, cu Termoenergetica, cu Distrigaz, cu rețelele electrice”, a subliniat edilul Capitalei. A făcut rost de bani – „De la începutul anului, am stat de vorbă cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Dezvoltare, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei etc., tocmai pentru a face rost de cofinanțare. Și am făcut rost. M-am luptat politic ca să aduc mai mulți bani pentru București. Și am reușit! Deci, în acest moment avem bani. Până acum, vedeam șantiere fără activitate tocmai pentru că nu fuseseră plătiți constructorii, iar ei s-au demobilizat”, a mai explicat Ciucu. Urgentarea lucrărilor – Ieri, primarul general a avut o întâlnire cu reprezentanții constructorilor și le-a cerut să lucreze mai repede. „Vestea bună este că avem bani. Acum, ceea ce mă interesează este să avem și frond de lucru. Fac apel la dumneavoastră să lucrați în minimum două schimburi, de la 6.00 la 22.00, eventual și în weekend-uri”, a spus primarul general al Bucureştiului. Monitorizare atentă. Primarul general a promis că săptămânal va fi pe șantiere, pentru a superviza evoluția lucrărilor. „Voi monitoriza fiecare șantier și fiecare lucrare în parte, pe fiecare lot atât pe termoficare, cât și pe reabilitarea liniilor de tramvai”, a mai menţionat Ciprian Ciucu.

Ciucu: „Lucrările pe care le facem la tramvai sunt complexe, includ modernizarea, devierea sau protejarea rețelelor de utilități din subteran”

„Este extrem de important să înțelegem că nu este vorba doar de a monta niște șine de tramvai. Acest lucru se poate întâmpla în câteva luni. În schimb, lucrările pe care le facem sunt complexe, includ și modernizarea, devierea sau protejarea rețelelor de utilități din subteran, a fost nevoie de proiectare, de avize… Așadar, fiind întârziate și riscând să pierdem toată munca de până acum, am luat decizia să le dăm drumul la mai multe deodată.

Eu sunt foarte conștient de disconfortul pe care îl simt bucureștenii în trafic și fac apel la înțelegerea lor, să aibă încredere că am luat decizia corectă. Da, o perioadă de timp va fi inconfortabil, e ca atunci când îți zugrăvești casa, însă după aceea va fi mai bine. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac, nu pentru ce nu fac”, a conchis edilul Capitalei.