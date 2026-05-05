Primăria Capitalei investește 2,7 miliarde în marile proiecte din București. Va fi refăcut Podul Calicilor, va fi extins Bd. Pompeiu

2 minute de citit Publicat la 17:08 05 Mai 2026 Modificat la 17:18 05 Mai 2026

"Podul Calicilor" & Bd. Prelungirea Ghencea. Sursa colaj foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului București a anunțat marți, după aprobarea bugetului Capitalei, principalele proiecte de investiții. Potrivit autorităților locale, pentru dezvoltarea orașului sunt alocate în acest an 2,7 miliarde de lei, sumă care permite continuarea "în forță" a proiectelor aflate în derulare, dar și lansarea unor investiții noi. Conform aceleiași surse, peste jumătate din fonduri provin din finanțări europene. PMB alocă în acest an fonduri pentru consolidarea blocului din Rahova, restaurarea Palatul Voievodal Curtea Veche, reconstruirea Podului Calicilor şi amenajarea malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor, organizarea de concursuri pentru proiecte de regenerare urbană și amenajarea a încă 13 km de piste de biciclete.

"Bugetul Capitalei a fost adoptat azi, ceea ce ne permite să continuăm în forţă proiectele începute, dar şi să începem investiţii noi, iniţiate de primarul general Ciprian Ciucu. 2,7 miliarde de lei avem anul acesta pentru dezvoltarea Capitalei. Din această sumă, mai bine de jumătate (1,5 miliarde de lei) sunt atraşi din fonduri europene", au transmis reprezentanţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti într-o postare făcută pe pagina de Facebook a instituţiei.

Pe lista cu exemple se numără:

modernizarea sistemului de termoficare – peste 1 miliard lei;

modernizarea sistemului de iluminat al Capitalei – aproape 120 de milioane lei;

reabilitarea a 50 de kilometri de şină de tramvai – aproape 1 miliard lei;

transportul public primeşte 85 milioane lei pentru înnoirea parcului auto STB şi 44,8 milioane lei pentru modernizarea a trei depouri;

prelungirea Ghencea – aproape 130 milioane lei;

modernizarea Cartierului Henri Coandă – 53 milioane lei;

supralărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu – 76 milioane lei;

reparaţii la Pasajul Basarab – 20 de milioane lei;

extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă - canal din zonele Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii, Henri Coandă – 85,3 milioane lei.

De asemenea, pentru reconstruirea Podului Calicilor şi amenajarea malurilor Dâmboviţei, în zona Unirii-Izvor, sunt alocate 77 milioane lei, pentru revizuirea Planului Urbanistic General: 23,4 milioane lei.

PMB mai alocă bani anul acesta pentru punerea în siguranţă a blocului din Rahova, restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche, modernizarea Parcului Izvor, concursuri de soluţii pentru proiecte mari de regenerare urbană şi amenajarea de încă 13 kilometri de piste de biciclete.

"Prin instituţiile subordonate continuăm investiţiile la consolidarea clădirilor cu risc seismic: peste 198 milioane lei; la pasajele Bucur Obor, Lujerului, Victoriei şi Podul Băneasa: 15,5 milioane de lei, pentru proiectare; pentru punerea în siguranţă a malurilor Lacului Herăstrău: 15 milioane lei; pentru regenerare urbană în zona centrală: 1,2 milioane lei; modernizare şi reparaţii la străzi şi trotuare: 135,8 milioane lei; suprailuminarea trecerilor de pietoni: 1 milion lei şi semaforizarea intersecţiilor: 10,7 milioane lei", au mai transmis oficialii de la Primăria Municipiului București.