Cât dă statul în plus pentru salariile bugetarilor. Nazare confirmă 7,2 miliarde de lei, dar nu spune pentru cine cresc veniturile

1 minut de citit Publicat la 17:40 19 Mai 2026 Modificat la 18:02 19 Mai 2026

Noua formă a legii, cerută explicit de Comisia Europeană ca jalon în PNRR, ar trebui să corecteze aceste dezechilibre și să stabilească o grilă salarială coerentă și predictibilă pe termen lung.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat la Antena 3 CNN că Ministerul Finanțelor a transmis Ministerului Muncii anvelopa bugetară pentru Legea salarizării unitare, care se ridică la aproximativ 7,2 miliarde de lei pentru anul 2027. Legea este un jalon-cheie din Planul Național de Redresare și Reziliență și ar urma să ajungă în Parlament cel târziu săptămâna viitoare.

„Este adevărat că am transmis o adresă la Ministerul Muncii legată de anvelopa pentru Legea salarizării, care într-adevăr se înregistrează în jurul cifrei de 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor”, a declarat Nazare.

Ministrul a descris suma ca fiind una calculată cu prudență, date fiind incertitudinile economice din perioada următoare.

„Ceea ce considerăm că este o anvelopă prudentă pentru 2027, având în vedere foarte multele incertitudini care planează asupra închiderii programului PNRR, continuării anumitor proiecte la sfârșit de an, a investițiilor care se vor derula inclusiv în 2027 și a traiectoriei fiscal-bugetare din acest an”, precizează acesta.

Întrebat ce procent de majorare pentru bugetari rezultă din simulările pe această anvelopă, Nazare a precizat că simulările nu sunt în sarcina Finanțelor.

„Simulările se fac de către Ministerul Muncii, care este asistat de Banca Mondială. Rolul Ministerului Finanțelor este să dea anvelopa, deci noi practic, din acest punct de vedere, ne-am îndeplinit sarcina și, bineînțeles, asistăm în continuare la scrierea legii pe tot parcursul ei, până la momentul în care va fi aprobată”, a adăugat ministrul.

Nazare a subliniat că Legea salarizării unitare este un jalon important din PNRR, de care depind sume semnificative din fondurile europene de redresare: „Este un jalon foarte important pe care îl urmărim îndeaproape.”

Legea salarizării unitare reglementează modul în care sunt plătiți toți angajații din sistemul public – de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari.

România are o astfel de lege încă din 2017, dar aplicarea ei integrală a fost amânată în mod repetat, prin înghețări și calendare de creșteri eșalonate, ceea ce a menținut discrepanțe mari între categorii profesionale din același sistem.

Noua formă a legii, cerută explicit de Comisia Europeană ca jalon în PNRR, ar trebui să corecteze aceste dezechilibre și să stabilească o grilă salarială coerentă și predictibilă pe termen lung.

Fără adoptarea ei, România riscă să piardă accesul la tranșe din fondurile europene de redresare.