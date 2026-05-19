Maia Sandu, în lacrimi în Parlamentul European, după ce a primit Ordinul European de Merit: "Aparține oamenilor din Moldova”

Publicat la 18:23 19 Mai 2026

Distincția a fost oferită în premieră pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit marți Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii desfășurate în plenul Parlamentului European. Distincția a fost oferită în premieră pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană, democrație și promovarea valorilor europene.

Vizibil emoționată, Maia Sandu a dedicat premiul cetățenilor Republicii Moldova, spunând că ei sunt cei care, timp de trei decenii, au apărat democrația și au ales constant apropierea de Uniunea Europeană.

„Dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de trei decenii, moldovenii și-au construit viitorul european - depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul - și au votat pentru Europa iar și iar, în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul”, a declarat președinta Republicii Moldova, la Strasbourg.

Treisprezece dintre primii douăzeci de laureați ai Ordinului European de Merit au participat la ceremonia din hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.

Printre laureați se numără fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte polonez Lech Walesa, ambii numiți membri distinși ai Ordinului. Al treilea membru distins este președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost prezent la ceremonie, potrivit Agerpres.

De asemenea, la ceremonie au participat fostul prim-ministru polonez și fostul președinte al Parlamentului European Jerzy Buzek, fostul președinte și prim-ministru al Portugaliei Anibal Cavaco Silva, cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, fostul Înalt Reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate comună Javier Solana, fostul cancelar austriac Wolfgang Schussel și fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet - toți numiți membri de onoare ai Ordinului.

Ceilalți membri de onoare ai Ordinului - fosta președintă irlandeză Mary Robinson, fostul președinte lituanian Valdas Adamkus și fostul președinte finlandez Sauli Niinisto - nu au fost prezenți.

În calitate de membri ai Ordinului European de Merit, au participat la ceremonie Marc Gjidara, avocat și savant, Sandra Lejniece, medic, om de știință și lider academic, Oleksandra Matviiciuk, avocată pentru drepturile omului, și Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, fostă membră a Camerei Deputaților din Luxemburg și fostă eurodeputată.

Ceilalți membri ai Ordinului sunt Jose Andres, bucătar-șef și fondator al ONG-ului World Central Kitchen, baschetbalistul Giannis Antetokounmpo, precum și Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr., membrii trupei U2.

Ordinul a fost instituit cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman, care a pus bazele unității europene. Este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu.

Ordinul European de Merit cuprinde trei clase, în ordine crescătoare: membru al Ordinului, membru de onoare al Ordinului și membru distins al Ordinului.

Propunerile de numire pot fi făcute de președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre membre ale Consiliului European, precum și de președinții parlamentelor naționale ale statelor membre.

Decizia de numire este luată de un comitet de selecție numit de Biroul Parlamentului European pentru un mandat de patru ani. Comitetul este format din președintele Parlamentului European, doi vicepreședinți ai Parlamentului European și patru personalități europene marcante.