Pensiile militarilor, între sacrificiu și discriminare. PUSL cere stoparea abuzurilor

1 minut de citit Publicat la 16:55 19 Mai 2026 Modificat la 16:55 19 Mai 2026

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția asupra inechităților grave care afectează pensionarii militari și cere măsuri urgente pentru eliminarea discriminărilor din sistemul de pensii.

În cadrul unei conferințe dedicate acestei teme, reprezentanții PUSL au subliniat că militarii care au servit România sub drapel merită respect, stabilitate și un tratament echitabil, nu diferențe inexplicabile între oameni care au avut aceeași carieră militară.

Generalul maior (r) conf. univ. dr. Constantin Năstase, fost șef al Direcției de Finanțe din Ministerul Apărării Naționale, a demontat o serie de informații false propagate în spațiul public privind pensiile militarilor.

„Se vehiculează ideea că pensiile militarilor au apărut conjunctural, odată cu legea 233 în 2015. Este un fapt eronat, pentru că aceste pensii sunt atestate încă din 1829-1830. Mai mult, se spune că nu sunt pensii contributive. Iarăși fals. Sunt pensii contributive, care mereu au respectat dispozițiile legale. Nu militarii sunt cei care au făcut aceste legi. Și, nu în ultimul rând, trebuie să fie limpede faptul că pensiile militare sunt pensii ocupaționale, nu sunt pensii speciale”, a declarat Constantin Năstase.

Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, a transmis că problema trebuie tratată cu seriozitate și respect pentru cei care au servit țara.

„Problema pensiilor militarilor trebuie abordată metodic, din aproape în aproape. Este o chestiune care trebuie neapărat rezolvată, pentru că militarii au tot respectul nostru”, a afirmat Grațiela Gavrilescu.

Deputatul PUSL Bogdan Ciucă a atras atenția asupra diferențelor considerate nedrepte din sistem.

„Nu este normal ca doi ofițeri care au avut același grad, aceeași armă și au servit în aceleași structuri, să aibă pensii diferite”, a declarat Bogdan Ciucă.

Președintele BCSC al PUSL, Lavinia Șandru, a subliniat că dincolo de statistici există oameni și familii afectate direct de actualele inechități.

„În spatele fiecărei statistici există oameni care au făcut sacrificii reale pentru această țară. Vorbim despre familii afectate de nesiguranță și despre oameni care cer doar respectul pe care l-au câștigat prin muncă și disciplină”, a declarat Lavinia Șandru.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a vorbit despre impactul pe care actualele politici îl au asupra moralului rezerviștilor și asupra respectului față de armată.

Prin această serie de conferințe, PUSL reafirmă angajamentul de a susține drepturile pensionarilor militari și anunță continuarea discuțiilor la nivel parlamentar pentru identificarea unor soluții legislative care să elimine inechitățile și discriminările din sistemul public de pensii.