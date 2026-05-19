Bogdan Ivan acuză atacuri împotriva parteneriatului energetic România-SUA: „Nu cedez și nu mă las intimidat de trompetele Moscovei”

2 minute de citit Publicat la 13:47 19 Mai 2026 Modificat la 13:47 19 Mai 2026

Bogdan Ivan. FOTO: Hepta

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți că în ultima săptămână a fost ținta unor atacuri venite din „anumite zone politico-mediatice”, despre care susține că urmăresc de fapt să lovească în parteneriatul energetic dintre România și Statele Unite.

Potrivit acestuia, ținta adevărată ar fi integrarea României în proiectele regionale legate de gazele naturale lichefiate americane și conectarea Europei la LNG-ul din SUA.

„De aproximativ o săptămână sunt atacat constant din anumite zone politico-mediatice. Chiar dacă mă menționează obsesiv pe mine, ținta lor reală este parteneriatul energetic România-SUA. Mai precis, integrarea României, ca jucător cheie, în arhitectura de conectare a Europei la LNG-ul american. Vă spun direct, nu le iese!”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Acesta a spus că nu va renunța la susținerea proiectelor energetice realizate împreună cu Statele Unite și Uniunea Europeană. El a adăugat că securitatea energetică a României depinde de toate aceste parteneriate.

„Vreau să lămuresc lucrurile aici și acum: nu cedez și nu mă las intimidat de trompetele Moscovei! Securitatea, siguranța și prosperitatea românilor depind de un parteneriat onest și curajos cu SUA și UE. Împreună! nu dezbinați, cum preferă unii să ne vadă”, a mai declarat acesta.

Fostul ministru a răspuns și criticilor potrivit cărora ar fi făcut presiuni pentru importul de LNG american. El a negat aceste acuzații și a explicat că România și SUA au semnat un memorandum de înțelegere încă din noiembrie, la Atena, în cadrul reuniunii P-TEC.

„Pe 7 noiembrie, la Atena, în cadrul P-TEC, România și SUA au încheiar un memorandum de înțelegere, semnat de către vice-premierul Cătălin Predoiu care urmărește, printre altele, decuplarea regiunii de la gazul rusesc, concomitent cu aprovizionarea cu LNG prin Coridorul Verde. Fiecare pas pe care l-am făcut eu în susținerea proiectului RO-SUA a fost transparent, corect și în interesul statului nostru”, a afirmat Ivan.

Acesta a spus că proiectul a fost susținut în toate forurile de decizie, inclusiv în CSAT.

Totodată, Ivan a respins și ideea că România ar trebui să aleagă între proiectul Neptun Deep și gazele naturale lichefiate din SUA.

„Momentul Neptun Deep este doar începutul. Ne va asigura consumul intern, dar noi trebuie să ne asigurăm prezența regională, ca jucător, nu spectator. Vreau să fiu clar: gazele naturale lichefiate din SUA via Grecia, Bulgaria, România, Ucraina sunt cruciale pentru securitatea regională”, a transmis fostul ministru.

„Ce am susținut și voi continua să susțin nu este un contract. Este o strategie RO-SUA pe componenta de gaze lichefiate pentru regiunea Europei centrale și de SE. Dovada? Nu există și nu au existat niciodată discuții de volume, prețuri, sau achiziții. Nu există o ofertă comercială de un tip sau altul pe masa statului român”, a precizat acesta.

El a precizat că există o strategie prin care proiectele comune dintre România și SUA ar fi atacate constant în spațiul public.

„În anumite zone din media și din politică cineva aplică o strategie de ataca, pe rând, prin orice mijloace de compromitere, potențialele proiecte România-SUA. Poate pionii se schimbă în timp (sau nu), dar strategia rămâne aceeași: scandalizare, contestare, frână și talpă. Cu mine nu merge așa! Eu pun România pe primul loc!”, a declarat Bogdan Ivan.

„Iar dacă vrem ca România să aibă un viitor în arhitectura de securitate energetică a Europei (ca lider, nu follower) este bine să alegem corect încă de pe acum. Alegerea mea este direcția pro-occidentală, împreună cu Europa și SUA, în același plan”, a transmis fostul ministru al Energiei.