PNL cere PSD să spună ce varianta de premier are sau să se retragă: „Au tratat consultările cu Președintele superficial și neserios”

1 minut de citit Publicat la 11:54 19 Mai 2026 Modificat la 12:19 19 Mai 2026

PNL cere PSD să rezolve urgent criza politică și să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru. În caz contrar, social-democrații ar trebui „să-şi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara” și să se retragă.

„Partidul Național Liberal solicită PSD să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, transmit liberalii, marți, într-un comunicat de presă.

PNL susține că România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai PSD.

„PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor. Constatăm că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligația morală și logică de a avansa un nume concret și o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern”, mai transmis liberalii.

PNL amintește PSD că atunci când înlătură o soluție existentă, trebuie să și vină cu următoarea soluție: „Nu este vina Partidului Național Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-și asume guvernarea și să prezinte o formulă concretă de ieșire din criză”.

În ceea ce privește varianta unui premier tehnocrat, PNL susține că este doar o „tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”: „România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme”.

„Cerem, deci, PSD să iasă din lașitate și din minciună și să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”, a mai transmis PNL.