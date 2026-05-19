Doi români s-au răsturnat cu TIR-ul în Republica Moldova și au murit. Camionul s-a făcut bucăți

Publicat la 12:06 19 Mai 2026

Doi cetățeni români și-au pierdut viața luni seară, în urma unui grav accident rutier produs în Republica Moldova

Doi cetățeni români și-au pierdut viața luni seară, în urma unui grav accident rutier produs în Republica Moldova, pe traseul dintre localitățile Balabanu și Novosiolovca, în raionul Taraclia, relatează Radio Chișinău.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Republicii Moldova, un autocamion înmatriculat în România, care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție, se deplasa spre orașul Taraclia în momentul producerii tragediei.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 58 de ani, iar în cabină se mai afla un pasager de 62 de ani. Ambii erau cetățeni români.

Primele cercetări arată că, în timpul unei manevre de depășire, autocamionul ar fi suferit o defecțiune la roata din stânga-față. Șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Impactul a fost fatal pentru cei doi ocupanți ai camionului, echipajele ajunse la fața locului constatând decesul acestora.

Autoritățile din Republica Moldova continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.