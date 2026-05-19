3 minute de citit Publicat la 08:18 19 Mai 2026 Modificat la 09:23 19 Mai 2026

118 oameni au murit de Ebola în Congo. Focarul se extinde. FOTO: Profimedia Images

Cel puțin 118 decese au fost raportate în urma unui focar de Ebola izbucnit în Republica Democrată Congo, iar autoritățile locale spun că sunt peste 390 de cazuri suspecte, scrie BBC.

Pe lângă actualizarea bilanțului deceselor, un purtător de cuvânt al guvernului congolez a declarat că noi cazuri sunt raportate acum într-o zonă tot mai extinsă.

De asemenea, în Uganda există două cazuri confirmate și un deces, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, CDC.

Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a declarat focarul provocat de actuala tulpină de Ebola, cauzată de virusul Bundibugyo, drept urgență internațională.

În timp ce acest focar mortal de Ebola continuă să se extindă, guvernul congolez a încercat să liniștească populația, afirmând că echipele sale de intervenție lucrează intens pentru a identifica și investiga infecțiile suspecte și că nu există motive de panică. Cu toate acestea, îngrijorarea crește inevitabil, în condițiile în care cazuri au fost identificate acum în zone noi, inclusiv la Nyakunde, în provincia Ituri, la Butembo, în Kivu de Nord, și în orașul Goma.

Un medic american aflat în RD Congo se numără printre persoanele cu un caz confirmat, au anunțat grupul misionar medical cu care acesta lucra și CDC. Persoana respectivă urmează să fie transportată în Germania pentru tratament, au transmis aceștia pentru CBS News. Deși CDC nu a făcut public numele americanului care lucra în țară, grupul misionar medical Serge a precizat că unul dintre medicii săi americani, Peter Stafford, a fost testat pozitiv pentru Ebola.

CBS News a citat, de asemenea, surse potrivit cărora cel puțin șase americani au fost expuși virusului Ebola în timpul focarului din RD Congo.

CDC a anunțat că sprijină „evacuarea în siguranță a unui număr mic de americani afectați direct”, dar nu a confirmat despre câte persoane este vorba.

Guvernul SUA încearcă, potrivit informațiilor disponibile, să organizeze transportul micului grup de americani aflați în RD Congo către un loc sigur de carantină, a declarat o sursă pentru site-ul de știri medicale STAT. Citând o sursă, site-ul adaugă că grupul ar putea fi dus la o bază militară americană din Germania, deși această informație nu a fost confirmată.

Într-o informare publicată luni, agenția americană de sănătate publică a precizat că riscul pentru SUA este relativ scăzut, dar a anunțat că va introduce o serie de măsuri pentru a împiedica intrarea bolii în țară. Aceste măsuri includ monitorizarea călătorilor care sosesc din zonele afectate și impunerea unor restricții de intrare pentru persoanele care nu dețin pașaport american, dacă acestea s-au aflat în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. CDC a mai transmis că va colabora cu companiile aeriene și cu alți parteneri pentru urmărirea contacților pasagerilor, creșterea capacității de testare și pregătirea spitalelor pentru a răspunde focarului.

Statele Unite au emis, de asemenea, o avertizare de călătorie de nivel patru, cel mai sever nivel, prin care recomandă evitarea deplasărilor în RD Congo.

OMS a precizat că focarul din provincia Ituri, din estul RD Congo, reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional, dar nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat pandemie. Agenția a avertizat, de asemenea, că focarul ar putea fi „mult mai amplu” decât ceea ce este detectat și raportat în prezent, existând un risc semnificativ de răspândire locală și regională.

Peste 28.600 de persoane au fost infectate cu Ebola în timpul epidemiei din Africa de Vest din perioada 2014-2016, cel mai mare focar al virusului de la descoperirea sa, în 1976. Boala s-a răspândit atunci în mai multe țări din Africa de Vest și din afara regiunii, inclusiv în Guineea, Sierra Leone, Statele Unite, Regatul Unit și Italia, provocând moartea a 11.325 de persoane.

Jean Kaseya, șeful Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a declarat anterior pentru BBC că numărul cazurilor suspecte a ajuns la aproape 400. El a spus că, în lipsa vaccinurilor și a unor medicamente eficiente, oamenii trebuie să respecte măsurile de sănătate publică, inclusiv recomandările privind gestionarea funeraliilor persoanelor care au murit din cauza bolii. Funeraliile organizate în comunitate, în cadrul cărora oamenii ajutau la spălarea trupurilor celor dragi, au contribuit la infectarea multor persoane în primele etape ale marii epidemii de acum mai bine de un deceniu.

OMS a recomandat RD Congo și Ugandei, cele două țări cu cazuri confirmate, să efectueze controale transfrontaliere pentru a evita răspândirea virusului.

Rwanda vecină a anunțat că va intensifica verificările la frontiera cu RD Congo, ca „măsură de precauție”, în timp ce Nigeria a transmis că „monitorizează îndeaproape situația”.