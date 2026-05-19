Rușii au atacat lângă granița României, portul Ismail a fost lovit cu drone. Armata română a ridicat avioane F-16 de la Fetești

Rușii au atacat cu drone, în noaptea de luni spre marți, lângă granița cu România. Portul Ismail din Ucraina a fost bombardat. Armata română a ridicat două aeronave F-16 de la Baza din Fetești, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert.
Ministerul Apărării Naţionale a informat că, marţi dimineaţa, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, lângă frontiera fluvială cu România, în judeţul Tulcea.
"Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 2:05, mesaj RO-Alert.
Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina.
Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 2:57", se arată într-un comunicat al MApN.
Preventiv, și la Galați a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost înregistrate apeluri în dispecerat.
Conform sursei citate, MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.