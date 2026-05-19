Antena 3 CNN Actualitate Rușii au atacat lângă granița României, portul Ismail a fost lovit cu drone. Armata română a ridicat avioane F-16 de la Fetești

Rușii au atacat lângă granița României, portul Ismail a fost lovit cu drone. Armata română a ridicat avioane F-16 de la Fetești

Georgiana Marina
1 minut de citit Publicat la 07:32 19 Mai 2026 Modificat la 07:34 19 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
avion F16 fetesti
Rușii au atacat lângă granița României, portul Ismail a fost lovit cu drone. Armata română a ridicat avioane F-16 de la Fetești. FOTO Profimedia Images

Rușii au atacat cu drone, în noaptea de luni spre marți, lângă granița cu România. Portul Ismail din Ucraina a fost bombardat. Armata română a ridicat două aeronave F-16 de la Baza din Fetești, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, marţi dimineaţa, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, lângă frontiera fluvială cu România, în judeţul Tulcea.

"Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 2:05, mesaj RO-Alert. 

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina.

Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 2:57", se arată într-un comunicat al MApN.

Preventiv, și la Galați a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost înregistrate apeluri în dispecerat.

Conform sursei citate, MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea. 

Ştiri video recomandate
×

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close