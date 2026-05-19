Alexandra Căpitănescu reacționează în scandalul punctelor primite de la Moldova la Eurovision 2026: „Nu suntem supăraţi pe juriu”

Cântăreaţa Alexandra Căpitănescu, care a clasat România pe locul 3 în finala Eurovision 2026, a mulţumit fanilor din Moldova care au votat pentru piesa „Choke Me” şi a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că „nu suntem supărați pe juriu”, subliniind că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”.

„Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Moldova care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”, a scris Alexandra Căpitănescu.

„Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vina, din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi şi întregii echipe care a deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc să suntem vecini şi ne putem vizita des”, este mesajul artistei.

După scandalul punctajului juriului din Republica Moldova, care a acordat României 3 puncte, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu, şi-a anunţat luni demisia.

Prin demisia sa, Vlad Ţurcanu îşi doreşte să transmită „un semnal clar şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

Vlad Ţurcanu a afirmat că reacţiile venite în urma votului juriului moldovean au vizat instituţia.

„Reacţiile care au urmat după votul juriului moldovean au vizat într-o foarte puternică măsură instituţia noastră şi chiar dacă iniţial am spus că ne disociem de decizia juriului, şi eu personal şi instituţia au fost afectate. De aceea, cred că pentru a dezamorsa oarecum, pentru a reduce această tensiune, am considerat că asta ar fi o soluţie”, a spus Vlad Ţurcanu.

Alexandra Căpitănescu, tânăra de 22 de ani care a câștigat Vocea României în 2023, a dus România pe locul trei la Eurovision 2026. Ea a interpretat piesa „Choke me”, publicul oferindu-i 232 de puncte.

Trofeul a fost câştigat de Bulgaria. Pe locul doi s-a clasat Israel.