Președintele Croației refuză să aprobe numirea noului ambasador al Israelului

Publicat la 09:12 19 Mai 2026 Modificat la 09:12 19 Mai 2026

Președintele croat, Zoran Milanovic, a anunțat, luni, că refuză să aprobe numirea noului ambasador al Israelului în țară din cauza politicii guvernului israelian cu privire la Gaza, relatează AFP, citată de Agerpres.

Nissan Amdur, numit ambasador al Israelului în Croația, „nu a primit și nu va primi” acordul președintelui, se informează într-un comunicat. Președintele croat este un critic dur al operațiunilor militare israeliene în Gaza.

Amdur, numit în noiembrie pentru a-l înlocui pe actualul ambasador, ar urma, totuși, să sosească în Croația la sfârșitul lunii mai în calitate de însărcinat cu afaceri, un titlu care nu necesită aprobarea președintelui, potrivit publicației online Times of Israel.

„Acordarea sau refuzarea agrementului pentru ambasadorii propuși este dreptul suveran al Republicii Croația”, a scris Milanovic.

El mai acuză Israelul că a „încălcat regula nescrisă” prin publicarea numelui candidatului înainte de a primi aprobarea.

Președintele, provenit din rândurile stângii politice, este în dezacord, însă, cu guvernul conservator croat, care adoptă o poziție mai pro-israeliană. Dar, deși puterile politice ale președintelui croat sunt limitate, el este cel care trebuie să dea undă verde numiri noilor ambasadori.

ONU a cerut, luni, ca Israelul să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de „genocid” în Gaza, denunțând semnele de „epurare etnică” observate în această regiune și în Cisiordania.

Campania militară de represalii a Israelului în Fâșia Gaza de la atacul comis de Hamas a făcut peste 72.700 de morți, conform ministerului sănătății din teritoriul condus de Hamas, ale cărui statistici sunt considerate fiabile de către ONU.

În ciuda unui armistițiu fragil încheiat în octombrie, violențele continuă. Ministerul sănătății din Gaza afirmă că cel puțin 871 de palestinieni au fost uciși de la începutul armistițiului, în timp ce armata israeliană numără cinci soldați uciși în aceeași perioadă.