Nuclearelectrica a început lucrările majore la Unitatea 1 Cernavodă: Prima turnare continuă de beton pentru structurile permanente

3 minute de citit Publicat la 10:04 19 Mai 2026 Modificat la 10:18 19 Mai 2026

Nuclearelectrica a realizat prima turnare continuă de beton pentru structurile permanente, în cadrul retehnologizării a Unității 1 de la Cernavodă.

Nuclearelectrica a realizat prima turnare continuă de beton pentru structurile permanente ale Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă.

'În septembrie 2025, Nuclearelectrica a obținut de la Comisia pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) Autorizația de construire pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Radioactive, acesta fiind momentul în care în conformitate cu graficul de lucrări -au fost începute lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă. Turnarea primului beton pentru construirea infrastructurii necesare retehnologizarii Unității 1 are o semnificație similară cu turnarea primului beton la construcția Unității 1. După 30 de ani de operare la standarde înalte de securitate nucleară și performantă la nivel global în ceea ce privește factorul de capacitate, Unitatea 1, prin programul de retehnologizare, va mai opera, începând cu anul 2030, pentru încă 30 de ani. Încă 30 de ani de securitate energetică, 5 milioane de MW produși pe an și 5 milioane de tone CO2 evitate pe an, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României', a declarat, în comunicat, directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, porivit Agerpres.

Lucrarea reprezintă cea mai complexă operațiune de acest tip desfășurată pe amplasamentul centralei după lucrările de construcție ale Unității 2.

Pentru execuția fundației au fost utilizați aproximativ 3.470 metri cubi, echivalentul a circa 380 de autobetoniere, operațiunea fiind realizată în condiții stricte de siguranță, calitate și coordonare operațională specifice unui astfel de proiect major.

'Activitatea de turnare a betonului s-a desfășurat la Depozitul Intermediar de Deșeuri Radioactive (DIDR-U5), prin turnarea fundației acestuia, DIDR-U5 fiind spațiul amenajat și construit pentru manipularea, procesarea și depozitarea intermediară a deșeurilor, rezultate ca urmare a retehnologizării Unității 1 și a exploatării comerciale pe termen lung a Unităților 1 și 2 CNE Cernavodă', menționează sursa citată.

Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă se află în cea de-a doua etapă de dezvoltare, din totalul de trei, respectiv pregătirea pentru implementare, cu termen de finalizare spre sfârșitul anului 2027, când acesta va intra ultima etapă de dezvoltare - oprirea Unității 1 pentru retehnologizare. Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în anul 2030 pentru un nou ciclu de viață, de 30 de ani.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996, iar, până în prezent, exploatarea Unității 1 a dus la evitarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă și a livrat în siguranță peste 149 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, fiind în baza factorului de capacitate în primele trei reactoare nucleare, la nivel global.

'Cu o evoluție semnificativă în ultimii ani la nivel de politici UE, energia nucleară joacă un rol important în mixul energetic al UE, contribuind la securitatea aprovizionării și la obiectivele de decarbonizare. Puterea instalată în domeniul nuclear în UE la nivelul anului 2050 ar urma să ajungă la 109 GW (scenariul de bază) rezultată din prelungirea duratei de viață a reactoarelor existente și construcția unora noi de capacitate mare. Romania deține astăzi toate avantajele dezvoltării industriei nucleare-experiență, know-how, specialiști, infrastructura, lanț integrat de combustibil nuclear, parteneriate internaționale cu tradiție în dezvoltarea programului nuclear romanesc, încrederea instituțiilor bancare internaționale, toate acestea reprezentând cumulat capabilitati esențiale în extinderea programului nuclear romanesc prin retehnologizarea Unității 1, ulterior proiectul Unităților 3 și 4 și Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR)', a punctat Ghiță.

Conform rigorilor industriei nucleare, organizarea și desfășurarea tuturor lucrărilor de construcții specifice Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 se realizează cu respectarea celor mai înalte standarde și practici din industrie.

SN Nuclearelectrica S.A. administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.