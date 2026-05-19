Putin a ordonat simularea unui atac nuclear „sub amenințarea unei agresiuni”. Și Belarus pregătește „utilizarea armelor nucleare”

În perioada 19–21 mai, Forțele Armate ale Rusiei desfășoară exerciții pentru pregătirea utilizării forțelor nucleare „în condițiile amenințării unei agresiuni”, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse, potrivit The Moscow Times.

Principalele obiective ale manevrelor sunt exersarea acțiunilor de descurajare a inamicului și verificarea nivelului de pregătire al personalului. De asemenea, în cadrul exercițiilor sunt planificate lansări de rachete balistice și de croazieră către poligoane de pe teritoriul Rusiei, a precizat instituția militară. Exerciții cu armele nucleare au loc și în Belarus. Acestea sunt organizate în timp ce președintele rus Vladimir Putin a plecat într-o vizită oficială în China.

La exerciții participă Forțele Strategice de Rachete, Flota Pacificului, Flota de Nord, Comandamentul Aviației cu Rază Lungă de Acțiune, precum și o parte din forțele Districtelor Militare Leningrad și Central. În total, la manevre vor lua parte peste 64.000 de militari și mai mult de 7.800 de unități de echipament, inclusiv peste 200 de lansatoare de rachete, mai mult de 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine, dintre care opt sunt submarine strategice purtătoare de rachete.

Cu o zi înainte, Ministerul Apărării din Belarus a anunțat începerea unor exerciții comune cu Rusia privind livrarea munițiilor nucleare și pregătirea pentru utilizarea acestora. Departamentul militar belarus a declarat că obiectivele manevrelor sunt îmbunătățirea nivelului de pregătire al personalului, verificarea gradului de pregătire a armamentului, a echipamentelor militare și speciale pentru îndeplinirea misiunilor, precum și „organizarea utilizării în luptă din zone neplanificate”. Minsk a asigurat că aceste activități nu sunt îndreptate împotriva unor țări terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității din regiune.

Cu o săptămână mai devreme, Vladimir Putin a anunțat lansarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale RS-28 Sarmat, care ar urma să înlocuiască sistemul Voevoda, cea mai veche rachetă nucleară aflată în serviciu. El a promis că sistemul de rachete va fi pus în serviciu de luptă în Ținutul Krasnoiarsk până la sfârșitul anului 2026. Totodată, autoritățile ruse vorbesc despre intrarea în serviciu a rachetei Sarmat încă din 2020, iar Putin a promis de mai multe ori că racheta va fi livrată trupelor „până la sfârșitul anului”. După noile teste ale rachetei Sarmat, Ministerul rus de Externe a declarat că Rusia va continua să demonstreze forță în domeniul armelor strategice pentru a „răcori capetele înfierbântate” din Occident.