Putin a testat „cea mai puternică” armă nucleară și amenință: Satan-2 va fi în serviciu până la finalul anului

1 minut de citit Publicat la 18:27 12 Mai 2026 Modificat la 18:28 12 Mai 2026

Armata rusă a testat racheta Sarmat (Satan-2), care a avut probleme la testele anterioare. Foto: Profimedia Images

Rusia a testat racheta balistică intercontinentală Sarmat, care a avut numeroase probleme în trecut. Potrivit ministerului rus al Apărării, testul de marți a fost un succes. Ulterior, Putin a felicitat armata rusă pentru testul rachetei cunoscute ca „Satan-2” și a reluat amenințările nucleare la adresa Occidentului, scrie RBC.

Liderul rus Vladimir Putin a revenit din nou la retorica nucleară și a anunțat consolidarea forțelor strategice ale Rusiei în cadrul unei întâlniri cu personalul Forțelor Armate Ruse.

În timpul discursului său, liderul Kremlinului a susținut că Rusia a fost obligată „să se gândească la asigurarea securității strategice” după ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind rachetele balistice.

Putin a menționat că Sarmat va intra în serviciul de luptă la sfârșitul acestui an: „La sfârșitul acestui an, Sarmat va fi într-adevăr pus în serviciul de luptă”. Raza de acțiune a sistemului de rachete Sarmat ar putea depăși 35.000 km: „Racheta se poate deplasa nu doar pe o traiectorie balistică, ci și suborbitală, ceea ce permite o rază de acțiune de peste 35.000 km, dublându-i simultan precizia și capacitatea de a penetra toate sistemele de apărare antirachetă existente și viitoare.”

Președintele rus spune că sistemul este „cel mai puternic din lume”, „puterea totală a focosului lansat este de peste patru ori mai mare decât cea a oricărui echivalent occidental existent, cel mai puternic”.

De asemenea, acesta a menționat și sistemul de rachete Oreșnik și a spus că acesta ar putea fi echipat cu focoase nucleare. Putin a vorbit și despre alte două sisteme cu propulsie nucleară de mici dimensiuni care se află în fazele finale: „Acestea sunt vehiculul subacvatic fără pilot «Poseidon» și racheta de croazieră cu rază globală de acțiune «Burevestnik»”.

Potrivit comandantului Forțelor de Rachete Strategice ale Rusiei, primul regiment echipat cu sisteme Sarmat urmează să intre în serviciul de luptă până la sfârșitul acestui an.

Anterior, Institutul pentru Studiul Războiului a raportat că Rusia își extinde capacitățile nucleare în cel mai rapid ritm de la Războiul Rece încoace, sporindu-și în același timp prezența militară în apropierea granițelor NATO.

Analiștii cred că aceste măsuri ar putea indica faptul că Moscova se pregătește pentru o confruntare prelungită cu Alianța.