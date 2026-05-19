Claudiu Manda îi răspunde lui Ilie Bolojan: „România nu depinde de un singur om, rezultatele guvernărilor PSD nu au fost iluzii”

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de o alianță parlamentară PSD-AUR. Foto: Agerpres

Numărul doi în PSD, Claudiu Manda, susține că în aceste zile are loc o campanie „disperată” pentru a-i convinge pe oameni că fără Ilie Bolojan „nu mai există soluţii pentru această ţară”. Secretarul general al PSD a adăugat că România nu depinde de un singur om și a avut un mesaj și pentru premierul demis, după ce acesta i-a acuzat pe social-democrați că au vândut „iluzii” oamenilor. Manda a precizat că rezultatele guvernărilor PSD nu au fost „iluzii”, ci s-au concretizat în creșteri de salarii și pensii.

„Dincolo de toate mesajele şi tensiunile din spaţiul public, acesta este momentul adevărului. Pentru că, dincolo de toate declaraţiile şi jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea ţării şi cine pune pe primul loc orgoliile personale”, a spus secretarul general al PSD pe Facebook.

Manda a denunțat o „campanie disperată” pro-Bolojan.



„Observ în aceste zile o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără domnul Bolojan nu mai există soluţii pentru această ţară. Dar România nu depinde de un singur om. Şi, cu siguranţă, România nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor şi care le cere permanent românilor să suporte, să se sacrifice şi să mai aştepte”, a precizat liderul social-democrat.

Claudiu Manda a avut și un mesaj pentru premierul interimat Ilie Bolojan, după ce acesta i-a acuzat pe social-democrați că au vândut „iluzii” oamenilor, creând așteptări care nu pot fi onorate.

„Domnule Bolojan, aţi demonstrat deja ce înseamnă modelul dumneavoastră de guvernare: inflaţia a ajuns la 10,7%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar economia României a intrat în recesiune tehnică. Iar acum veniţi şi vorbiţi de „vânzători de iluzii”.

Numai că rezultatele concrete ale guvernărilor PSD nu au fost iluzii. Nu au fost iluzii nici creşterea pensiilor. Nici creşterea salariilor. Nici investiţiile publice. Nici dezvoltarea comunităţilor locale. Nu sunt iluzii nici şcolile, nici spitalele, nici locurile de muncă create prin investiţii”.



PNL a solicitat, marţi, PSD să-şi asume rezolvarea crizei politice, prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În caz contrar, liberalii cer social-democraţilor „să-şi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara şi să ofere spaţiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”.