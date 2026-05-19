Isărescu: Nu am ţinut cursul artificial şi asta se vede din evoluţia rezervelor. Am intervenit pe piaţă, cumpărând valută

Moneda națională a continuat să se aprecieze. Foto: Getty Images

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, precizează că nu a fost ţinut artificial cursul şi asta se vede din evoluţia rezervelor. El a precizat că BNR a intervenit pe piaţă şi a cumpărat valută. Isărescu a adăugat că intervenţiile au fost mult mai mici acum faţă de perioada aprilie – mai 2025.

"Fac o precizare pentru că citesc tot felul de lucruri interesante pe la dumneavoastră, cum că e cursul artificial ţinut. Noi nu am ţinut cursul artificial şi asta se vede din evoluţia rezervelor. Trebuia să vindem cantităţi mari de valută ca să fi ţinut cursul jos artificial. Şi atunci cum mai creşteau rezervele internaţionale? Au crescut cu 40 de miliarde în ultimii cinci ani, 40 de miliarde de euro, adică s-au dublat", a declarat, marţi, Mugur Isărescu.

El a explicat ce înseamnă acest lucru.

"Am intervenit pe piaţă, dar am intervenit în principal cumpărând valută şi evitând ca leul să se aprecieze. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piaţă, ci de la Ministerul de Finanţe. Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanţe, în loc să vândă încasările valutare din fonduri europene, din împrumuturi externe direct în piaţă, cu variaţii foarte mari asupra cursului de schimb, pentru că când au nevoie de bani, de lei, ei nu vând 20 de milioane. Ne vând nouă un miliard, două miliarde de euro. Şi vă daţi seama, într-o piaţă care este destul de subţire, piaţa noastră valutară, ce înseamnă să vinzi într-o zi un miliard de euro? Înseamnă o apreciere puternică a cursului, pe urmă o depreciere", a afirmat guvernatorul BNR.

El a precizat că dacă BNR ar fi lăsat Ministerul de Finanţe să vândă surplusul de valută atunci cursul ar fi putut ajunge la 4,4.

"Acum câţiva ani am făcut un calcul că dacă am fi lăsat ca Ministerul de Finanţe să vândă surplusul de valută sau surplusul, ei nu pot să consume la interior valută, cel mult să-şi plătească o parte direct, o parte din datorii în valută, dar toate le fac prin Banca Naţională. Dacă nu ne-ar fi vândut nouă şi s-ar fi dus toţi aceşti 40 de miliarde care s-au adunat în rezerva Băncii Naţionale, în piaţa valutară, cursul s-ar fi făcut 4,4, nu ştiu. E o speculaţie contrafactuală, dar e clar că cursul s-ar fi apropiat", a mai transmis Mugur Isărescu.

El a explicat că acest lucru încearcă să îl facă acum Banca Centrală a Ungariei.

"Probabil aţi auzit că după schimbarea guvernului au intrări mari de capital şi vor să evite aprecierea cursului forintului. S-a apreciat cu zece la sută de când s-a schimbat guvernul şi bineînţeles că au început să plângă exportatorii. Dar nu orice exportatori plâng. De regulă, exportatorii de produse manufacturate", a mai declarat guvernatorul BNR.

El a adăugat că intervenţiile BNR au fost mult mai mici ca în perioada aprilie - mai 2025.

"De regulă nu comentăm intervenţiile în piaţă, dar pentru că se discută de dimineaţa până seara sub diverse forme, trebuie să vă spun că, spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervenţiile astea au fost mult mai mici acum. Mult, mult mai mici. Şi cursul se pare că şi-a găsit un nivel de echilibru. Posibil să fie aici", a declarat Isărescu.

El susţine că este nevoie să avem cât mai repede un guvern.

"Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului, pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piaţă. Depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecţiei fiscale şi de stabilitatea politică. Pieţele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern şi continuarea corecţiei fiscale. Şi atenţie, iar mai spun ceva ca să se reţină. De multe ori nu numai faptele strică, şi vorbele. Sunt momente în istoria, cel puţin financiară, când vorbele spuse aiurea sunt mai tari sau în momente nepotrivite", a mai afirmat Mugur Isărescu.

