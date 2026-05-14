Sorin Grindeanu şi Claudiu Manda vor să îşi înregistreze numele la OSIM

<1 minut de citit Publicat la 12:37 14 Mai 2026 Modificat la 12:37 14 Mai 2026

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarul general al partidului, Claudiu Manda / sursă foto: Hepta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarul general al partidului, Claudiu Manda, au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate, potrivit Profit.ro.

Cererile au fost depuse în data de 28 aprilie, iar în prezent solicitările acestora sunt încă în așteptare, potrivit sursei citate.

Mărcile vizează, în principal, produse de papetărie şi tipărituri, articole vestimentare, servicii media, publicitate şi marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanţă şi finanţare politică, redactarea de discursuri, servicii juridice şi campanii electorale.

De asemenea, cei doi social-democrați au depus cereri pentru înregistrarea unor mărci exclusiv verbale, fără elemente grafice sau logo-uri.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.

Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.

Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricât de multe perioade de 10 ani.