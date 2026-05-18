Shakira ar putea primi 55 de milioane de euro, după ce o instanță spaniolă a decis că amenzile fiscale din 2011 au fost acordate greșit

1 minut de citit Publicat la 15:38 18 Mai 2026 Modificat la 15:38 18 Mai 2026

„Audiencia Nacional a îndreptat lucrurile în sfârșit”, a spus Shakira. Foto: Getty Images

O instanță din Madrid a ordonat autorității fiscale spaniole să îi ramburseze Shakirei peste 55 de milioane de euro, după ce a decis că a aplicat în mod eronat amenzi uriașe cântăreței columbiene pentru că ar făcut greșeli în ceea ce privește statutul ei fiscal, scrie The Guardian.

Într-un comunicat emis luni, Audiencia Nacional a anunțat că a acceptat apelul Shakirei împotriva amenzii primite în urmă cu cinci ani, după ce Agencia Tributaria a susținut că aceasta nu a plătit impozitul necesar în Spania în 2011. La acea vreme, cântăreața avea o relație cu jucătorul Barcelonei, ​​Gerard Pique.

Instanța a declarat că agenția nu a reușit să dovedească faptul că Shakira a petrecut mai mult de 183 de zile în Spania în acel an, ceea ce ar fi obligat-o să plătească impozit pe venit în țară.

„Dimpotrivă, instanța înțelege că șederea Shakirei în țara noastră a fost de 163 de zile și că, prin urmare, agenția fiscală nu a dovedit că avea interese economice principale în Spania așa cum sunt prevăzute în termenii stabiliți de lege”, se arată în comunicat.

Instanța a ordonat agenției fiscale să returneze sumele amenzii și să îi plătească dobânzile și cheltuielile de judecată.

Cu toate acestea, instanța a subliniat, de asemenea, că decizia, care poate fi atacată cu apel la instanța supremă, se referea doar la cazul fiscal din 2011.

În noiembrie 2023, cântăreața a ajuns la o înțelegere cu procurorii pentru a evita un proces la Barcelona pentru acuzațiile de neplată a 14,5 milioane de euro reprezentând impozitul pe venit în Spania între 2012 și 2014.

Ca parte a înțelegerii, ea a acceptat acuzațiile și o amendă de 50% din suma datorată, peste 7,3 milioane de euro. De asemenea, a acceptat o amendă suplimentară de 438.000 de euro pentru a evita o pedeapsă cu trei ani de închisoare. Shakira acuzase anterior agenția fiscală spaniolă că a purtat „o campanie de presă lascivă” împotriva ei și a insistat că nu datorează nimic.

Într-o declarație emisă de avocatul ei după decizia de luni, ea a spus că instanța a recunoscut că nu a fost comisă nicio fraudă în 2011.

„După mai bine de opt ani în care am îndurat o umilire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nenumărate nopți nedormite care au sfârșit prin a-mi afecta sănătatea și bunăstarea familiei mele, Audiencia Nacional a îndreptat lucrurile în sfârșit”, a adăugat ea.