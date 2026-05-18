Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”

Publicat la 15:42 18 Mai 2026 Modificat la 15:58 18 Mai 2026

Diana Șoșoacă și o delegație a partidul SOS România au mers, luni după amiază, la consultările cu președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Foarte relaxată, Diana Șoșoacă a profitat de ocazie ca să admire mobilierul și vitraliile palatului prezidențial, în timp ce filma și transmitea live pe rețelele sociale.

„Foarte frumos, foarte frumos... Îți place? Te-ai putea muta aici? Tu crezi că s-au uitat la vitraliile respective, să-i vadă pe Mircea, pe Ștefan? Cine mai e acolo? Sunt superbe!”

„Este că-mi stă bine aici? Ia faceți-mi și mie o poză!”, le spune Diana Șoșoacă colegilor de partid, subliniind în același timp că este pentru prima dată când vede Palatul Cotroceni la interior.

Apoi, în stilul caracteristic, Diana Șoșoacă a jucat o scenetă cu ea în rolul președintelui și colegii ei - premier și miniștri.

„Domnilor miniștrii, luați loc vă rog frumos! Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc” - i s-a adresat ea unei colege de partid. Apoi i-a invitat și pe ceilalți membri ai delegației să stea pe scaune: „Haideți, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta... Uite-i pe ăștia din Oltenia împăunați, așa-i la Cotroceni”, spune pe Live Diana Șoșoacă.

Luni, de la ora 9:00, au început consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Președintele Nicușor Dan a invitat toate partidele parlamentare în ordinea numărului de mandate.