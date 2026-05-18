Un antreprenor român și-a vândut compania și și-a cumpărat o casă de 1 milion de lire în Anglia

Un antreprenor român stabilit în Marea Britanie și-a cumpărat o casă evaluată la un milion de lire sterline, după ce și-a vândut afacerea. La 38 de ani, Florin Biro locuiește acum într-o casă spațioasă din Brighton, cumpărată integral, fără credit ipotecar, potrivit Metro.

Originar din România, Florin a locuit anterior în Londra, iar ulterior s-a mutat împreună cu partenera sa în Brighton, oraș de care s-a simțit atras încă din perioada în care căuta o alternativă la chiria din capitala britanică. După o perioadă petrecută într-un apartament în centrul orașului, visul de a avea o casă proprie a devenit realizabil odată cu vânzarea afacerii lor din domeniul tehnologiei B2B.

Sumă a fost plătită integral, fără avans și fără finanțare bancară

Locuința, cumpărată în aprilie 2023, este situată în cartierul rezidențial Preston Park, o zonă liniștită aflată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de centrul orașului Brighton. Casa are trei dormitoare și a costat un milion de lire sterline, sumă plătită integral, fără avans și fără finanțare bancară.

În prezent, costurile lunare ale gospodăriei se ridică la aproximativ 1.500 de lire, sumă care include doar utilitățile și alte cheltuieli curente, fără rate la bancă.

Fost antreprenor în tehnologie, investitor și gazdă a podcastului Misfit Founders, Biro Florin spune că achiziția casei a fost posibilă datorită vânzării companiei dezvoltate împreună cu partenera sa.

Cei doi au transformat camerele astfel încât să răspundă stilului lor de viață

Procesul de achiziție a fost simplificat și de lipsa unei ipoteci, ceea ce le-a oferit un avantaj într-o competiție în care existau încă șase cumpărători interesați de aceeași proprietate.

Înainte de a deveni proprietari, cei doi locuiau cu chirie într-o casă cu trei dormitoare din centrul Brightonului, alături de câinele lor Jack Russell. Dorința de a cumpăra o locuință proprie a venit inclusiv din nevoia de libertate, să poată modifica și amenaja spațiul după propriile preferințe, fără restricțiile impuse de un contract de închiriere.

Casa a fost aleasă după ce un agent imobiliar specializat le-a organizat mai multe vizionări într-o singură zi. Proprietatea a câștigat în fața unei alte case aflate la același preț datorită poziționării mai apropiate de oraș și amenajărilor interioare. Locuința fusese renovată și modernizată în 2018 de foștii proprietari, designeri de interior, ceea ce a influențat decisiv alegerea.

Cei doi lucrează de acasă și au transformat camerele astfel încât să răspundă stilului lor de viață. La primul etaj au amenajat un birou, un studio pentru podcast și o cameră de cinema, în timp ce dormitoarele ocupă nivelul superior al casei.

Iau în calcul mutarea într-o zonă rurală sau în altă țară

Florin a lansat podcastul Misfit Founders pentru a spune poveștile antreprenorilor aflați la început de drum și pentru a-i sprijini pe cei care încearcă să intre în lumea afacerilor. Crescut în România, spune că nu provine dintr-un mediu privilegiat și vrea să arate că succesul profesional este posibil indiferent de punctul de plecare.

Printre spațiile preferate ale casei se află studioul de podcast, amenajat în cea mai mare cameră, unde petrece cea mai mare parte a timpului lucrând. Pasionat de filmare și echipamente video, acesta și-a dotat spațiul cu camere profesionale de înaltă performanță.

Deocamdată, nu intenționează să schimbe nimic la proprietate și spune că el și partenera sa plănuiesc să locuiască acolo cel puțin încă un deceniu. Pe termen lung, iau în calcul posibilitatea unei mutări într-o zonă rurală sau chiar într-o altă țară, însă pentru moment sunt mulțumiți de viața din Brighton și de locuința lor.