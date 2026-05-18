A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive

7 minute de citit Publicat la 11:03 18 Mai 2026 Modificat la 11:27 18 Mai 2026

Printre cei cinci morți s-au numărat Giorgia Sommacal (stânga), mama ei, Monica Montefalcone (centru), și instructorul de scufundări Gianluca Benedetti FOTO: Instagram/ Universitatea din Genova

Un scafandru militar a murit în timp ce încerca să recupereze rămășițele a patru italieni care au murit în timpul unei scufundări în Maldive. Între timp, scafandri internaționali specializați în explorarea peșterilor au ajuns în paradisul insular pentru a intensifica căutările celor patru trupuri rămase în adâncuri.

Cinci italieni au murit joi în timp ce explorau Atolul Vaavu, ceea ce a declanșat o misiune multinațională de recuperare.

› Vezi galeria foto ‹

Până acum, trupul unuia dintre ei a fost descoperit la intrarea unei peșteri subacvatice asemănătoare unui labirint, a declarat purtătorul de cuvânt principal al guvernului din Maldive, Mohamed Hussain Shareef.

Trei scafandri finlandezi din cadrul Divers Alert Network (DAN), o organizație globală pentru siguranța scufundărilor, au sosit duminică în Maldive și au elaborat o nouă strategie împreună cu un al patrulea expert și cu garda de coastă locală, a spus Shareef. Echipamente specializate sunt furnizate de Regatul Unit și Australia, potrivit CNN.

Autoritățile evaluau luni dimineață dacă sunt condiții meteorologice suficient de sigure pentru ca echipa să înceapă o a treia misiune de recuperare.

Cine sunt victimele

Trupul instructorului de scufundări Gianluca Benedetti a fost găsit la gura peșterii, ceea ce i-a făcut pe oficiali să creadă că ceilalți patru italieni se află încă în interior, a spus Shareef.

Aceștia sunt Monica Montefalcone, profesor asociat de ecologie la Universitatea din Genova, fiica ei, Giorgia Sommacal, biologul marin Federico Gualtieri și cercetătoarea Muriel Oddenino.

Un al șaselea scafandru a decis să nu intre în apă atunci când restul grupului s-a scufundat, au confirmat autoritățile.

Grupul participa la o expediție de scufundări la bordul navei Duke of York, potrivit Ministerului italian de Externe.

Crucea Roșie a oferit asistență psihologică de prim ajutor pentru aproximativ 20 de italieni rămași la bord, iar ministerul a precizat că nu au fost raportate alte inlcidente.

Încercarea de recuperare a celor patru trupuri dispărute a provocat deja o altă victimă, subliniind pericolul și complexitatea operațiunii.

Scafandrul militar senior, sergentul Mohamed Mahudhee, în vârstă de 43 de ani, a murit sâmbătă în timpul unei a doua misiuni de recuperare în peștera care, în cel mai adânc punct, se află la 70 de metri sub suprafață și are o lungime de 200 de metri.

„Era unul dintre cei mai experimentați scafandri, ceea ce arată cât de dificilă este această scufundare”, a declarat Shareef.

Boala de decompresie

Autoritățile cred că Mahudhee, membru al forțelor naționale de apărare, a murit din cauza bolii de decompresie, provocată de o scădere rapidă a presiunii aerului sau apei care înconjoară corpul.

Boala de decompresie apare cel mai frecvent la scafandrii autonomi sau la cei de mare adâncime, dar poate surveni și în timpul zborurilor la mare altitudine sau nepresurizate, potrivit Harvard Health.

Fiecare scufundare din cadrul misiunii de recuperare din Maldive este limitată la aproximativ trei ore din cauza necesităților legate de oxigen și decompresie, a spus Shareef.

Totuși, condițiile sunt extrem de dificile: curenți puternici și imprevizibili, pasaje înguste care duc spre o cameră vastă a peșterii și întuneric complet pe tot parcursul traseului.

„Trebuie să fii expert pentru un asemenea nivel de scufundare”, a adăugat el.

În timpul operațiunii de recuperare de sâmbătă, doi scafandri au marcat intrarea în peșteră trimițând un balon către suprafața apei. Acest lucru le-a permis celorlalți membri ai echipei să înoate direct spre intrare și să maximizeze timpul petrecut în interior.

Înainte de a reveni la suprafață, scafandrii trebuie să rămână în ape puțin adânci pentru a efectua decompresia după ascensiunea din adâncurile peșterii.

Autoritățile cred că Mahudhee a murit din cauza unor complicații survenite în timpul acestui proces.

„Se scufunda în pereche, conform protocolului, și revenea la suprafață când partenerul său și-a dat seama că ceva nu este în regulă, iar restul echipei a intervenit pentru a încerca să-l salveze”, a spus Shareef.

Mahudhee a fost înmormântat cu onoruri militare, într-o ceremonie desfășurată în capitala Malé, unde mii de persoane și-au prezentat omagiile, inclusiv președintele Mohamed Muizzu, oficiali din turism și armată, precum și ambasadori străini.

Maldive dispune de protocoale extinse de siguranță acvatică și de scafandri experți, a precizat Shareef, subliniind că teritoriul oceanic al arhipelagului este de aproximativ 3.000 de ori mai mare decât suprafața sa terestră.

Toxicitatea oxigenului

John Volanthen, ofițer de scufundări al British Cave Rescue Council și unul dintre salvatorii principali ai echipei de fotbal de juniori din Thailanda în 2018, a declarat că nu se știe dacă curenții au contribuit la incident, însă adâncimea și sedimentul din peșteră „îngreunează fără îndoială” eforturile de recuperare.

„Este, în esență, un drum foarte lung în interiorul peșterii și, în mod normal, scafandrii de peșteră ar instala un fir-ghid pentru a găsi drumul de întoarcere. Și probabil asta s-a întâmplat cu grupul dispărut”, a declarat el pentru CNN.

Panica poate afecta și ea scafandrii, a spus Volanthen, riscurile crescând la adâncimi mai mari din cauza narcozei, o stare temporară de intoxicare provocată de respirarea aerului comprimat.

„De asemenea, face mai probabil ca persoana să fie dezorientată sau practic incapabilă să se controleze”, a adăugat el.

„Pe măsură ce cobori mai adânc, efectul narcozei poate provoca panică, dar îi poate face și mai puțin capabili să găsească ieșirea.

Și dacă peștera devine tulbure din cauza sedimentelor, ceea ce este normal pentru acest tip de peșteră atunci când atingi pereții sau podeaua, găsirea drumului spre ieșire devine mult mai dificilă”.

Carlo Sommacal, soțul Monicăi Montefalcone și tatăl Giorgiei, a declarat că nu știe ce ar fi putut provoca accidentul, spunând că „trebuie să se fi întâmplat ceva acolo jos”, având în vedere experiența vastă a soției și a fiicei sale.

Vorbind la televiziunea italiană, el a descris-o pe Montefalcone drept o scufundătoare atentă și disciplinată, care nu și-ar fi pus niciodată fiica sau colegii în pericol, a relatat Associated Press.

El și-a amintit cum aceasta îi spunea uneori: „Pe asta pot să o fac eu, tu nu” și cum soția lui a supraviețuit tsunamiului din 2004 în timp ce făcea scufundări în largul Kenyei.

Întrebări privind legalitatea scufundării

O anchetă este în desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat cu scafandrii și cum au ajuns la asemenea adâncimi.

„Pentru scufundările recreative și comerciale, legea interzice depășirea a 30 de metri și, din păcate, se pare că această scufundare a avut loc la o adâncime mult mai mare, întrucât chiar și intrarea în peșteră se află la aproape 50 de metri sub apă”, a spus Shareef.

Licența navei a fost suspendată până la finalizarea anchetei, potrivit lui Shareef, care a adăugat: „Totul va fi investigat”.

Operatorul turistic italian care gestionează excursia de scufundări din Maldive a negat că ar fi autorizat sau că ar fi știut despre scufundarea la mare adâncime, care a încălcat limitele locale, a declarat avocatul companiei pentru cotidianul italian Corriere della Sera, potrivit AP.

Orietta Stella, reprezentanta Albatros Top Boat, a afirmat că operatorul „nu știa” că grupul plănuia să coboare dincolo de 30 de metri. Depășirea acestei limite necesită o autorizație specială din partea autorităților maritime din Maldive, iar operatorul „nu ar fi permis niciodată acest lucru”.

Victimele erau scafandri experimentați, însă echipamentul folosit părea să fie unul standard pentru scufundări recreative, nu echipament tehnic destinat scufundărilor în peșteri de mare adâncime, a spus ea.

Ea a clarificat și că Albatros doar promova croaziera și nu deținea nava și nici nu angaja echipajul, acesta fiind recrutat local.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că se va face tot posibilul pentru repatrierea rămășițelor victimelor, potrivit AP.

Legătura italiană

Maldive depinde puternic de turism, având peste 2 milioane de vizitatori în 2025, potrivit ministerului turismului, comparativ cu o populație rezidentă de aproximativ 500.000 de locuitori.

Operatorul italian de turism pentru scufundări George Corbin este considerat cel care a introdus turismul în fosta colonie britanică în 1972.

De atunci, Italia s-a numărat constant printre cele mai importante piețe turistice pentru Maldive.

„Italia are o relație foarte specială cu noi în ceea ce privește turismul și suntem prieteni apropiați de mulți ani în industria ospitalității”, a spus Shareef.

„Localnicii sunt devastați nu doar pentru că acesta este cel mai grav accident de scufundări din istoria țării, ci și pentru că victimele sunt italieni”.

Guvernele Maldivelor și Italiei au comunicat „la cel mai înalt nivel”, iar președintele Muizzu a transmis „cele mai profunde condoleanțe” președintelui italian Sergio Mattarella și familiilor victimelor, a spus Shareef.

Trimisul Romei în Maldive s-a alăturat salvatorilor la bordul unei nave a gărzii de coastă vineri, a precizat Ministerul italian de Externe.