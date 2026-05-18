Mecanicul de locomotivă al trenului implicat în accidentul din Bangkok, unde au murit opt oameni, consumase droguri

1 minut de citit Publicat la 11:36 18 Mai 2026 Modificat la 11:36 18 Mai 2026

Mecanicul de locomotivă al trenului de marfă, implicat într-un accident cu un autobuz în Bangkok, în urmă căruia opt oameni au murit, a fost testat pozitiv pentru droguri și a fost acuzat de conducere imprudentă, au declarat autoritățile din Thailanda, potrivit BBC News.

Accidentul, care a avut loc sâmbătă după-amiază la trecerea de cale ferată Asoke-Din Daeng, a avut loc după ce autobuzul public oprise pe șinele de cale ferată. În urma accidentului, autobuzul a luat foc, ucigând opt persoane și rănind alte zeci. Rapoartele inițiale sugerează că autobuzul a rămas blocat pe șine din cauza traficului intens, care a împiedicat coborârea corectă a barierelor.

Trecerea de cale ferată Asoke-Din Daeng este notoriu de aglomerată și duce la una dintre cele mai aglomerate intersecții din Bangkok. Atât șoferul autobuzului, cât și agentul de pază responsabil cu coborârea barierei, care se face manual, au fost, de asemenea, puși sub acuzare.

„Autoritățile au ordonat teste obligatorii de droguri și alcool pentru toți mecanicii de locomotivă și personalul feroviar înainte de turele lor”, a declarat Pichet Kunadhamraks, directorul general al departamentului de transport feroviar din Thailanda.

Poliția nu a specificat ce droguri au fost găsite în testul de urină al mecanicului de locomotivă.

Pichet a declarat că rezultatele preliminare ale cutiei negre a trenului au arătat că sistemul său de frânare de urgență a fost activat doar la aproximativ 100 de metri distanță de autobuz, ceea ce nu a fost suficient pentru a evita coliziunea, a relatat Thai PBS.

Amorn Phimarnmas, președintele Asociației Inginerilor Structurali din Thailanda, a declarat pentru BBC că estimează că peste 100.000 de vehicule rutiere trec zilnic prin trecerea de cale ferată Asoke-Din Daeng, peste pragul de siguranță pentru astfel de treceri.

„Șinele au fost construite cu mult înaintea drumurilor din jur, iar orașul a crescut în jurul lor, făcând loc normalizării riscurilor”, spune Amorn.

„Atunci riscul devine rutină. Oamenii cred «va fi bine» și merg mai departe, până când într-o zi ajungem să avem exact genul de dezastru pe care tocmai l-am văzut”, a subliniat el.

Poliția și echipele de intervenție au spus că impactul a provocat, sâmbătă, un incendiu care a cuprins autobuzul.

Flăcările s-au extins și la mașini aflate în apropiere, iar pompierii și echipajele de salvare au fost trimise la fața locului. Echipele au lucrat pentru a scoate victimele rănite din fiarele contorsionate ale autobuzului, în timp ce pompierii au reușit să limiteze incendiul.