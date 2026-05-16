Opt morți în Thailanda, după ce un tren de marfă a izbit violent un autobuz

O coliziune între un tren de marfă și un autobuz public s-a soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 25 în Bangkok, au anunțat serviciile de urgență, citate de BBC.
Poliția și echipele de intervenție au spus că impactul a provocat, sâmbătă, un incendiu care a cuprins autobuzul.
Flăcările s-au extins și la mașini aflate în apropiere, iar pompierii și echipajele de salvare au fost trimise la fața locului. Echipele au lucrat pentru a scoate victimele rănite din fiarele contorsionate ale autobuzului, în timp ce pompierii au reușit să limiteze incendiul.
Incendiul a fost adus sub control, iar echipele lucrează acum pentru răcirea zonei, eliminarea gazelor și continuarea căutărilor pentru găsirea altor victime. Motivele care au produs accidentul sunt investigate.
รถเมล์คารางเลยนี่ แล้วไม้ดั้นด็ยังไม่ได้เอาลงเพราะติดรถปะ แล้วคนบนรถเมล์บาดเจ็ลเสียชีวิตเยอะมากอะ หดหู่ https://t.co/2K1ZJYW2e7— ⋆ ɴ ᴀ ɴ ⋆ 재프 ♡ (@nansupapo_rn) May 16, 2026
Bangkok Thailand : At least six people were reported killed when a train collided with a bus near the Makkasan railway line on the Asok-Din Daeng road.— AjiTae (@AjiTae888) May 16, 2026
Rescue teams are currently at the scene. Authorities have not yet determined the total number of casualties or the cause of the… pic.twitter.com/c3Ks8q6MGR
8 Killed, 25 Injured in Bangkok Train-Bus Collision Near Makkasan Station— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 16, 2026
Eight people were killed and about 25 injured according to initial reports after a freight train collided with a public bus and several vehicles at a railway crossing in central Bangkok on Friday,… pic.twitter.com/fUwfPtgKLE