Opt morți în Thailanda, după ce un tren de marfă a izbit violent un autobuz

1 minut de citit Publicat la 17:32 16 Mai 2026 Modificat la 17:32 16 Mai 2026

Mai multe mașini din apropiere au fost cuprinse de focul de la incendiul autobuzului. Foto: Profimedia Images

O coliziune între un tren de marfă și un autobuz public s-a soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 25 în Bangkok, au anunțat serviciile de urgență, citate de BBC.

Poliția și echipele de intervenție au spus că impactul a provocat, sâmbătă, un incendiu care a cuprins autobuzul.

Flăcările s-au extins și la mașini aflate în apropiere, iar pompierii și echipajele de salvare au fost trimise la fața locului. Echipele au lucrat pentru a scoate victimele rănite din fiarele contorsionate ale autobuzului, în timp ce pompierii au reușit să limiteze incendiul.

Incendiul a fost adus sub control, iar echipele lucrează acum pentru răcirea zonei, eliminarea gazelor și continuarea căutărilor pentru găsirea altor victime. Motivele care au produs accidentul sunt investigate.

Bangkok Thailand : At least six people were reported killed when a train collided with a bus near the Makkasan railway line on the Asok-Din Daeng road.



8 Killed, 25 Injured in Bangkok Train-Bus Collision Near Makkasan Station



