Giorgia Meloni pune presiune pe Ursula von der Leyen pentru a primi „scutire” de la regula deficitului de sub 3%

1 minut de citit Publicat la 14:10 18 Mai 2026 Modificat la 14:10 18 Mai 2026

Prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, pune presiune pe Comisia Europeană să relaxeze regulile fiscale ale blocului pentru a ajuta guvernele să absoarbă șocul economic provocat de războiul din Iran și de creșterile mari de prețuri la energie, relatează Politico.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care a relatat prima oară publicația italiană Corriere de la Sera, Meloni a solicitat Comisiei ca „investițiile și măsurile extraordinare necesare pentru a rezolva problema crizei energetice” să fie scutite de la Pactul pentru Stabilitate și Creștere al blocului.

Acel cadru prevede că statele-membre ale UE trebuie să-și mențină deficitele sub trei la sută din PIB.

„Criza din Orientul Mijlociu și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, care se adaugă la efectele agresiunii ruse din Ucraina, au deja un efect greu și deseori asimetric asupra prețurilor la energie și cresc costurile pentru familii și companii”, a scris Meloni în scrisoare.

Șefa guvernului italian a argumentat că, în același fel în care acordul pentru stabilitate scutește de la calcul cheltuielile militare, așa ar trebui tratate și cheltuielile cu energia.

„Trebuie să avem curajul politic să recunoaștem că, astăzi, securitatea energetică este și ea o prioritate strategică europeană”, a mai spus Meloni.

Ea a adăugat că nu ar mai putea justifica prea ușor participarea Italiei în programul SAFE al UE, dacă Comisia refuză să aibă o flexibilitae similară și pe cheltuielile de energie.

Apelul prim-ministrei italiene vine într-un moment fiscal dificil pentru Italia – luna trecută, agenția de statistică a UE a confirmat că bugetul pe 2025 al Italiei a încălcat regulile fiscale pe deficit ale blocului european.

Vestea a venit într-o perioadă politică complicată pentru Meloni, care încă încearcă să-și recupereze influența după referendumul eșuat pe teme de justiție.

Guvernul italian va fi forțat, astfel, să limiteze cheltuielile înaintea unui an electoral dificil în care sondajele arată o cursă strânsă cu opoziția de centru-stânga.

De când a început războiul din Iran, Europa a fost afectată de puternice creșteri de prețuri la energie și de îngrijorări cu privire la stocurile de gaz și combustibil. În jur de 20 la sută din oferta globală de petrol trecea prin Strâmtoarea Ormuz înainte de declanșarea războiului lui Trump.

Chiar și așa, Uniunea Europeană a refuzat să facă compromisuri când vine vorba de măsuri economice dure – la începutul anului, Comisia e refuzat un apel al Austriei, Germaniei, Italiei, Portugaliei și Spaniei, care cereau o taxă nouă pentru companiile energetice care profită de pe urma războiului din Iran.