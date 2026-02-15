America e mai izolată ca oricând, spune guvernatorul Californiei: “Acordul Canada–China privind vehiculele electrice confirmă declinul"

Incursiunea guvernatorului în politica europeană la conferință a părut, în multe privințe, ca un test pentru ambițiile sale prezidențiale din 2028. FOTO: Hepta

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat, în timpul unui panel la Conferința de Securitate de la München, că atacurile președintelui Donald Trump la adresa Europei au unit continentul, în timp ce SUA au devenit mai izolate și mai slabe, potrivit Politico.

Newsom a declarat că atitudinea ostilă a lui Trump față de aliații tradițonali - de la amenințarea cu anexarea Groenlandei la punerea sub semnul întrebării a alianței NATO și impunerea de tarife - obligă continentul să interacționeze mai strâns în privința problemelor majore.

„Cred că Europa se simte mai unită astăzi”, a spus Newsom, în aplauze puternice. „Și poate că aceasta este singura contribuție a lui Donald Trump.”

Atacul lui Newsom la adresa președintelui a venit în timp ce participanții la München au asistat la un discurs, sâmbătă, al secretarului de stat Marco Rubio, care a adoptat un ton măsurat față de relația transatlantică tensionată și a cerut o revitalizare a legăturilor dintre aliații asediați. Comentariile sale au reprezentat o schimbare semnificativă față de discursul vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, care a criticat Europa și a numit-o un continent care se îndreaptă spre „sinucidere civilizațională”.

În timp ce oficiali ai administrației, precum ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, insistă că modul în care Trump a gestionat relațiile externe a făcut atât SUA mai puternice, cât și mai sigure, Newsom a susținut că America este mai izolată și mai slabă decât era înainte ca Trump să preia mandatul.

"America este mai izolată și mai slabă"

Nu trebuie să ne uităm mai departe decât acordul privind vehiculele electrice dintre Canada și China, a spus el, referindu-se la acordurile comerciale pe care aliații americani le-au semnat cu alte țări în ultimele luni.

Newsom a declarat în fața panelului că discursul, în care Rubio a spus că SUA și Europa trebuie să fie unite, a fost un semn că administrația Trump răspunde „convingerii, caracterului, scopului” Europei.

Incursiunea guvernatorului în politica europeană la conferință a părut, în multe privințe, ca un test pentru ambițiile sale prezidențiale din 2028. Politicianul cu mandat limitat a căutat să-și ridice profilul internațional în ultimele luni. El a călătorit la Davos, Elveția, pentru Forumul Economic Mondial din ianuarie și i-a criticat pe liderii mondiali pentru că nu l-au confruntat ferm pe președintele Trump.

Vineri, Newsom a declarat în fața unui alt panel de la München că tensiunea dintre SUA și aliații săi de lungă durată este „temporară” pentru că Trump va părăsi Casa Albă în 2029.

Sâmbătă, el a prezis o preluare a puterii de către democrați în alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie și a spus că este încrezător că Curtea Supremă îi va lua în curând președintelui puterile tarifare extinse.

Spectrul unui parteneriat transatlantic, a spus el, este încă aici. „Nu este mort, este latent”, a spus Newsom. „Poate că trebuie să dormiți cu un ochi deschis. Va dura, dar cu siguranță nu este mort.”