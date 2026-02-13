Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, mesaj către liderii occidentali: “Donald Trump e vremelnic”

Guvernatorul Californiei este unul dintre cei șase potențiali candidați prezidențiali democrați. FOTO: Hepta

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, unul dintre numele vehiculate pentru o viitoare candidatură din partea democraților la alegerile prezidențiale din SUA, a precizat la Conferința de Securitate de la München că “Donald Trump este vremelnic”. Prin urmare, liderii occidentali trebuie să se gândească la o strategie pentru următorul președinte al SUA, care ar putea revoca deciziile controversate ale lui Trump privind retragerea din acorduri internaționale cheie, precum cele climatice, potrivit Politico.

Guvernatorul Californiei este unul dintre cei șase potențiali candidați prezidențiali democrați, care oferă un contrast față de criticile puternice ale vicepreședintelui JD Vance la adresa continentului european.

De asemenea, Gavin Newsom a criticat la Davos „distrugerea” de către administraţia preşedintelui Donald Trump a alianţelor create la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Vineri, liderii globali au sugerat că și ei înțeleg că se apropie o schimbare de conducere în SUA, deși nu este clar dacă următoarea administrație va fi mai înțelegătoare față de preocupările legate de schimbările climatice.

Întrebat într-un panel alături de Newsom despre cum să gestioneze retragerea din acordurile climatice de către administrația Trump, ministrul adaptării la schimbările climatice din Vanuatu a remarcat că alte națiuni sunt deja obișnuite ca alegerile prezidențiale din SUA să schimbe modelul de cooperare.

„Așteptăm ca SUA să revină”, a spus ministrul Ralph Regenvanu. „S-a întâmplat o dată. Cred că se va întâmpla din nou.”

Discuțiile au loc în contxtul în care Donald Trump a revocat, joi, o constatare științifică ce a stat multă vreme la baza reglementării emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite și a politicilor de combatere a schimbărilor climatice. AP News și The New York Times cataloghează acest ordin drept unul dintre cele mai radicale gesturi din ultimii ani în materie de politică de mediu.

De asemenea, administrația președintelui american Donald Trump se pregătește să abroge o lege care datează din vremea liderului democrat Barack Obama și care servește drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite.