Trump se pregătește să elimine baza reglementărilor climatice din SUA: Va fi cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Administrația președintelui american Donald Trump se pregătește să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din vremea liderului democrat Barack Obama și care servește drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, informează AFP, conform Agerpres.

Acesta va fi "cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA", a declarat pentru Wall Street Journal șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, care se află la originea acestor eforturi.

În iulie, agenția sa și-a anunțat intenția de a abroga această lege, așa numită de "constatare a pericolelor" ("Endangerment Finding"), o anulare care ar da o lovitură majoră acțiunilor climatice din Statele Unite, cel mai mare contribuitor istoric la emisiile de gaze cu efect de seră din lume.

Chestionată de AFP, agenția federală a acuzat marți administrația fostului președinte Barack Obama că a "luat una dintre cele mai dăunătoare decizii din istoria modernă".

Adoptat de aceeași Agenție pentru Protecția Mediului în 2009, acest text prevede că șase gaze cu efect de seră sunt periculoase pentru sănătatea publică și, prin urmare, se încadrează în sfera poluanților reglementați de agenția federală.

Această decizie a deschis calea din punct de vedere juridic pentru numeroase reglementări federale care vizează limitarea emisiilor acestor gaze de încălzire atmosferică (CO2, metan), începând cu camioanele și mașinile, care emit CO2 atunci când ard benzină.

Administrația Trump, o susținătoare fermă a petrolului și cărbunelui, încearcă să anuleze această decizie și reglementările care decurg din ea, minimizând rolul activității umane în schimbările climatice și argumentând că gazele cu efect de seră nu ar trebui tratate ca poluanți în sensul tradițional, deoarece urmările lor asupra sănătății umane sunt indirecte și globale, mai degrabă decât locale.

Dacă va fi confirmată, inversarea acestei decizii va fi, fără îndoială, contestată în instanță și ar putea ajunge chiar la Curtea Supremă. "Ne vom vedea în instanță", a declarat recent Manish Bapna, președintele organizației de mediu NRDC.