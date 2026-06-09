Activitate seismică intensă, marţi, în România, când s-au produs trei cutremure. Ce magnitudini au avut

1 minut de citit Publicat la 19:35 09 Iun 2026 Modificat la 19:36 09 Iun 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) informează că, marţi, a sesizat activitate seismică intensă în ţara noastră, când s-au produs trei cutremure. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 2,1 şi 2,8 grade pe scara Richter.

Primul seism s-a produs dimineaţă şi a avut 2,8 grade pe scara Richter. Al doilea, la 13:45, de 2,3 grade pe scara Richter, iar al treilea - la ora 17:34 şi a fost 2,1 grade pe scara Richter.

În ziua de 09 Iunie 2026 la ora 07:46:34 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 101.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 61km S de Focsani, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 70km NE de Ploiesti.

În ziua de 09 Iunie 2026 la ora 13:45:49 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 79.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34km S de Focsani, 56km S de Buzau, 78km E de Sfantu-Gheorghe, 88km E de Brasov, 95km S de Barlad, 97km NE de Ploiesti.

În ziua de 09 Iunie 2026 la ora 17:34:21 (ora locală a României) s-a produs în MOLDOVA, GALATI un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 14.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31km S de Barlad, 42km NE de Focsani, 65km S de Galati, 76km S de Vaslui, 81km S de Braila, 86km SE de Bacau.