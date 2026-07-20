Alimentarea cu apă a fost oprită în Breaza și Adunați, după furtunile violente din Prahova. Când va fi reluată

Circulaţia pe DN1, la Nistorești, a fost închisă din cauza viiturilor. Sursa foto: ISU Prahova

Alimentarea cu apă va fi sistată, luni noapte, în orașul Breaza și în comuna Adunați, după ploile torențiale care au lovit județul Prahova. Operatorul Hidro Prahova a luat această decizie după ce mai multe stații au fost inundate și au devenit greu accesibile pentru echipele de intervenție.

Reprezentanții companiei au încercat să găsească soluții pentru a evita oprirea apei, însă situația din teren nu permite, pentru moment, menținerea alimentării în cele două localități, au transmis aceștia.

Măsura este una temporară, iar furnizarea apei va fi sistată doar pe timpul nopții.

Furtunile au provocat probleme în mai multe localități de pe Valea Prahovei

Ploile abundente de luni după-amiază au provocat viituri și inundații în mai multe zone de pe Valea Prahovei. Cele mai afectate au fost localitățile Comarnic și Breaza, unde apa venită de pe versanți a acoperit drumuri, gospodării și a adus pe carosabil noroi, bolovani și crengi rupte.

Pe DN1, în dreptul localității Nistorești, traficul a fost blocat după ce șuvoaiele au adus aluviuni pe șosea. Șoferii au evitat să înainteze prin apa adunată pe carosabil, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

Potrivit autorităților, echipele de intervenție care se deplasau spre Bușteni au rămas blocate pe DN1 și au fost nevoite să înceapă operațiunile chiar din zona în care se aflau.

Traficul pe DN1 a fost reluat, dar se circulă greu

La ora 19.15, traficul pe DN1 a fost reluat și se circula pe câte o bandă pe fiecare sens. Circulația rămânea însă dificilă, din cauza efectelor produse de viitură și de cantitățile mari de apă căzute într-un timp scurt.

Pompierii prahoveni au intervenit în Comarnic pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță.

„În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în orașul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfășura în condiții de siguranță”, a transmis DSU.

Pentru gestionarea situației au intervenit pompieri din cadrul ISU București-Ilfov și USISU, aflați în deplasare spre Bușteni, precum și personalul Grupei Operative din cadrul ISU Prahova. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat și suplimentarea forțelor din teren, pentru sprijinirea comunităților afectate.

Meteorologii au emis pentru luni avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până la ora 22.00. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii cu rafale de până la 90 km/h, grindină și cantități mari de apă, fenomene care pot provoca viituri și inundații rapide.