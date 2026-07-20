Accident grav în Neamț, între un camion și o mașină: Șase răniți, dintre care trei copii. Șoseaua e plină de butelii

Accident grav în Neamț, între un camion și o mașină. Foto: IPJ Neamț

Un camion încărcat cu butelii și o mașină s-au ciocnit agresiv, luni seara, în județul Neamț. În urma impactului, buteliile din autotren au căzut pe carosabil. Șase oameni sunt răniți, dintre care trei copii, anunță pompierii.

ACTUALIZARE. În urma accidentului rutier au rezultat șase victime care au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ pentru îngrijiri medicale: un bărbat în vârstă de 51 de ani (conducătorul autotrenului), două femei în vârstă de 46 și 48 de ani și trei băieți (doi în vârstă de 13 ani și unul de 17 ani).

Toate victimele vor fi transportate la spital.

Știrea inițială

Potrivit IPJ Neamț, cinci dintre victime sunt din autoturism. Este vorba despre două femei, care sunt încarcerate, iar în spate se aflau trei copii.

„Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman, SAJ şi IPJ intervin la un accident rutier produs pe E 85, în comuna Săbăoani", anunţă, luni seară, ISU Neamţ.

„Din primele informaţii sunt şase victime", precizează pompierii.