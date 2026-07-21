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O bucată de stâncă s-a prăbușit peste o mașină, pe DN7, în Sibiu. Un bărbat este resuscitat

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 08:05 21 Iul 2026 Modificat la 08:06 21 Iul 2026
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medici la accident
O bucată de stâncă s-a prăbușit peste o mașină, pe DN7, în Sibiu. Un bărbat este resuscitat. FOTO: ISU Sibiu

Un bărbat este resuscitat de echipajele medicale, marți dimineață, după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste mașina în care se afla, pe DN 7, între localităţile Boiţa şi Lazaret. Traficul rutier în zonă este blocat, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ai Poliţiei Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reuşit să iasă singură din mașină. Celălalt bărbat, de aproximativ 65 de ani, a rămas încarcerat şi era inconştient.

FOTO: ISU Sibiu

"Bărbatul a fost extras din maşină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi elicopterul SMURD.

FOTO: ISU Sibiu

Potrivit poliţiştilor, evenimentul s-a produs la ieşirea din localitatea Lazaret, după ce bucata de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste maşină. 

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Etichete: Sibiu accident rutier ISU Sibiu resuscitare

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