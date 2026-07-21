Cod roșu de inundații în zonele devastate de viituri din Prahova. Alte zone, vizate de Cod Portocaliu și Cod Galben de inundaţii. HARTĂ

Cod roșu de inundații în Prahova şi Dâmboviţa. Alte zone, vizate de Cod Portocaliu și Cod Galben de viituri. Sursa olaj foto: Facebook/Meteoplus

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis marţi o avertizare de cod roșu de inundații pentru râuri din județele Prahova şi Dâmbovița, unde există risc major de creșteri rapide ale debitelor și posibile viituri. Alerta este valabilă de miercuri, 22 iulie, în intervalul 03:00 - 12:00, în contextul în care cele două judeţe sunt vizate de un cod portocaliu de furtuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Hidrologii au anunţat că alte regiuni din ţară se află sub Cod Portocaliu și Cod Galben de viituri. În prezent, autorităţile acţionează pe teren, unde ridică baraje folosind saci cu nisip.

Cod roşu de inundaţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ialomiţa

Mai multe localităţi din judeţul Prahova au fost devastate de inundaţiile care au avut loc în ultimele zile, iar astăzi, localnicii au început să se pregătească pentru noi posibile viituri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a transmis că judeţul Prahova, alături de Dâmboviţa şi Ialomiţa se află sub cod roşu de inundaţii.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, au precizat hidrologii.

"Codul Roșu, cel mai ridicat nivel de avertizare, este valabil în intervalul 22 iulie, ora 03:00 – 22 iulie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova) și Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova). În aceste zone există un risc ridicat de producere a unor fenomene hidrologice periculoase, fiind necesară o atenție deosebită și respectarea cu strictețe a recomandărilor transmise de autorități", au precizat reprezentanţii INHGA într-un comunicat făcut public pe pagina de Facebook a institutului.

Recomandări pentru populaţie

În perioada în care este în vigoare Codul Roșu, autoritățile recomandă locuitorilor din zonele afectate să fie extrem de vigilenți, să se informeze constant din surse oficiale și să respecte cu promptitudine toate măsurile anunțate la nivel local. De asemenea, este indicată evitarea deplasărilor în apropierea râurilor, pâraielor, torenților și a zonelor joase unde există risc de acumulare a apei.

Populația este sfătuită să nu traverseze cursuri de apă sau drumuri inundate și să evite podurile ori alte zone unde debitul poate crește brusc, pentru a preveni situațiile periculoase.

Primarul orașului Bușteni, despre codul roşu de inundaţii anunţat de hidrologi

"Avem două zone riscante, să spunem aşa, care sunt sensibile: zona de sus, unde a fost blocat acel pod şi această zonă; se lucrează la decolmatarea lor. Situaţia este este mai bună decât cea din data de 19 iulie.

Am luat măsuri de apărare a acelei zone, am dus saci cu nisip, totodată, şi în zona telecabinei am dus saci dacă cumva se repetă evenimentul, să putem face un dig", a declarat Alexandru Florescu, primarul orașului Bușteni.

Ulterior, acesta a mai spus: "În clipa aceasta, toată zona a fost decolmatată, se lucrează deja la spălarea străzii, turiştii pot veni la Buşteni în siguranţă, toate traseele turistice sunt practicabile. Telecabina funcţionează, iar accesul, din orice zonă a ţării, către Buşteni este normal pentru această perioadă".

Întrebat despre verificările care se fac pe strada surpată din zona telecabinei, edilul din Buşteni a declarat: "Au venit echipe de la Electrica, dar şi de la Distrigat, iar din punct de vedere tehnic, totul este sigur în această clipă".

Alte zone din România, vizate de Cod Portocaliu și Cod Galben de viituri

"Codul Portocaliu este valabil în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 16:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău.

Codul Galben este valabil în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00 și vizează sectoare de râuri din județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brașov, Covasna și Vrancea", a mai menţionat INHGA.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor monitorizează permanent evoluția situației hidrometeorologice și va actualiza prognoza hidrologică în funcție de evoluția fenomenelor. Populația este îndemnată să urmărească exclusiv informațiile transmise prin surse oficiale și să respecte recomandările autorităților competente.