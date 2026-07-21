Percheziții la interlopi în Timișoara. Gradu Cârpaci, zis "Ministrul de Finanțe", ar fi obligat un bărbat să-i doneze un rinichi

Doi membri ai Clanului Cârpaci din Timişoara au fost reţinuţi pentru sclavie și trafic de organe. FOTO Antena 3 CNN

Doi membri ai Clanului Cârpaci din Timişoara au fost reţinuţi pentru sclavie și trafic de organe. Unul dintre aceştia avea porecla de "Ministrul de Finanțe", iar anchetatorii susțin că suspectul şi soţia sa ar fi obligat un bărbat să îi doneze un rinichi. Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate imagini de la percheziții.

Polițiștii au descins marți dimineață la domiciliul din Caransebeș al lui Gradu Cîrpaci, zis „Ministrul de Finanțe”, și al soției sale. Cei doi erau căutați de mai multe luni, după ce autoritățile germane au emis pe numele lor mandate europene de arestare.

Aceștia sunt suspectați într-un dosar de trafic de persoane în scopul prelevării de organe și de exploatare prin muncă.

Potrivit anchetatorilor, Gradu Cîrpaci ar fi convins un bărbat din România să meargă în Germania. Ajuns acolo, victimei i-ar fi fost luate actele și ar fi fost obligată să presteze mai multe servicii fără să fie plătită.

Ulterior, suspectul, care suferea de o afecțiune renală, l-ar fi determinat pe bărbat să îi doneze un rinichi. Operația ar fi avut loc în 2022, într-un spital universitar din Germania.

În schimbul rinichiului, victimei i-ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Ancheta arată însă că bărbatul nu ar fi primit nici banii, nici locuința.

Gradu Cîrpaci și soția sa urmează să fie aduși la Curtea de Apel Timișoara, unde vor fi prezentați magistraților pentru îndeplinirea formalităților privind predarea către autoritățile din Germania. Instanța va decide dacă mandatele europene de arestare vor fi puse în executare.