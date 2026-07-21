O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov după apariții repetate în zonele frecventate de turiști

Un nou caz de eutanasiere: o ursoaică ce își făcea apariția în zonele frecventate de turiști din Poiana Braşov. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O ursoaică a cărei prezenţă a semnalată, în ultima vreme, de mai multe ori, în zonele frecventate de turişti în Poiana Braşov, a fost capturată şi eutanasiată, a anunţat, marţi, Primăria Braşov, potrivit Agerpres. "Siguranța cetățenilor și a turiștilor rămâne o prioritate pentru municipalitate", s-a precizat într-un comunicat.

"În ultimele zile, o ursoaică a fost alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, după ce şi-a făcut apariţia în apropierea zonelor frecventate de turişti şi localnici. În noaptea trecută (n.r.: luni spre marţi) echipa de intervenţie a capturat exemplarul în aceeaşi zonă.

Având în vedere comportamentul repetitiv al animalului şi faptul că măsurile de alungare nu au avut efect, comisia de specialitate a decis eutanasierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii", a transmis Primăria Braşov.

Este al doilea caz de urs eutanasiat în Poiana Braşov în ultimele şase săptămâni, după ce a fost eutanasiat, în noaptea de 2 - 3 iunie, un mascul de aproximativ 400 kg şi în vârstă de 10 ani, care provocase panică după ce intrase pe holurile unui hotel din staţiune.