Primele rezultate la examenul de definitivat 2026 au fost publicate. 40 de profesori au obținut media 10

1 minut de citit Publicat la 07:50 21 Iul 2026 Modificat la 07:54 21 Iul 2026

Primele rezultate la examenul de definitivat în învăţământul preuniversitar au fost publicate, marți dimineață, 6.345 de cadre didactice promovând examenul, 40 cu media 10.



Rezultatele pot fi accesate aici și aici

''Rezultatele iniţiale înregistrate la proba scrisă desfăşurată în cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar au fost publicate la: https://definitivat.edu.ro/. 6.345 de cadre didactice au promovat examenul şi, implicit, au obţinut definitivarea în învăţământ, cu aproximativ 10% mai multe decât anul trecut când rezultatele iniţiale indicau 5.784 promovaţi'', a anunţat ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, pe pagina de Facebook.



Potrivit acestuia, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10.



''Mă bucur că tot mai mulţi profesori aleg să îşi consolideze parcursul profesional şi reuşesc să dobândească dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Felicitări! Iar celor care urmează să susţină astăzi proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forţe şi rezultate pe măsura muncii depuse'', a transmis ministrul.



Când se pot depune contestațiile

Contestaţiile la examenul de definitivare se depun la centrele de examen marţi (până la ora 20:00) şi miercuri (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse/transmise şi online prin intermediul adreselor de e-mail afişate de către inspectoratele şcolare în centrele de examen în ziua susţinerii probei scrise.



Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen şi pe site în data de 27 iulie.



La examen au fost prezenţi 9.269 de candidaţi.

Disciplinele cu cei mai mulți candidați

Disciplinele cu cei mai mulţi candidaţi înscrişi la proba scrisă sunt: educatoare / profesor pentru învăţământ preşcolar în limba română (2.506 candidaţi), învăţător / profesor pentru învăţământ primar în limba română (1.902 candidaţi), educator-puericultor în limba română (576 de candidaţi), psihopedagogie specială (544 de candidaţi) şi educaţie fizică şi sport (506 candidaţi).

Media minimă de promovare a examenului este 8 (opt)

Candidaţii care promovează dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar – obiectivul principal al examenului. Prin obţinerea definitivării, cadrele didactice depăşesc etapa de debutant şi pot intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lucrările scrise au fost evaluate digitalizat în centre organizate la nivel naţional, pe discipline. Examenul naţional de definitivare în învăţământ poate fi susţinut gratuit de cel mult trei ori.